歐巴馬總統中心可望今年開工

歐巴馬總統中心示意圖。(取自官網)

歐巴馬 中心的聯邦審查近日結束，達成協議。這個前總統歐巴馬提議在芝加哥 傑克遜公園(Jackson Park)建設的總統中心初步定在今年(2021年)動工。

據芝加哥論壇報，各級官員敲定了一份協議備忘錄，為總統中心為期三年的聯邦審查畫上句號。由於歐巴馬基金會(Obama Foundation)將這個綜合中心選址在古蹟 上，根據1966年的國家古蹟保護法(National Historic Preservation Act)，需一系列評估。

此次雖完成費時最長的一項審查，但其他關於減輕環境影響以及保護公共公園的審查仍在進行中。歐巴馬基金會r日前宣布，該中心計畫2021年破土動工。

預計耗資5億元的總統中心，歐巴馬基金會的辦公室將設於此；還包括大型會議廳、體育中心、公共圖書館分館、戶外休閒區。

該項目的協議備忘錄，遭到一些主當保留傑克遜公園原貌的當地團體的譴責，但其他幾十個相關方都表達支持興建中心。

非營利組織 「傑克遜公園監督(Jackson Park Watch)」是總統中心擬建地點的堅決反對者，該組織提出了一些修改意見未被採納，監督聯合主席Brenda Nelms稱，該規畫「很荒唐」，並指責該中心規畫忽略對公園歷史資源的影響。

根據備忘錄，該監督組織要求芝加哥修復公園內的English Stone Comfort Station及共和國雕像(Statue of the Republic)。Midway Plaisance東部將修建一個「娛樂區(play area)」。