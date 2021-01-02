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休旅車改裝行動餐桌 防疫享用餐樂

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
想吃哪家餐廳，懷特夫婦的行動餐桌就開到那裡。(Van Dining臉書)
想吃哪家餐廳，懷特夫婦的行動餐桌就開到那裡。(Van Dining臉書)

新冠疫期，禁止餐館堂食成趨勢，一對住在芝城郊區的夫婦別出心裁改裝自家的休旅車為「行動餐桌」，裝上餐桌，還自備餐巾、碗盤、燈光，只要想吃哪家餐館，就把車子開到附近，停好車叫外賣，再把餐點擺放在隔離的餐桌享用，「樂趣不減，還能幫助餐館生意」。

懷特夫婦(Kim and Doug White)的創舉，引起許多食客共鳴，兩夫婦表示純粹是因為擔心喜愛的餐廳撐不過疫情，希望藉著獨特的「消費方法」，多光顧這些餐館。他們在疫情前，就喜歡到處品嚐不同美食，疫情爆發後，許多餐館發戶外用餐區，然而冬天儘管裝上戶外暖氣，還是很少人願意到餐館消費。

懷特夫婦左思右想，乾脆把自家的福特休旅車(Ford Transit van)改裝為行動餐車，從10月開始，只要時間允許，就會開著車到喜歡的餐廳附近「用餐」，還在社交媒體介紹各家餐館特色菜以及他們的餐桌布置，受到熱烈迴響。

激發兩人疫情中仍不忘珍惜並創造生活趣味的原因，還包括懷特先生今年6月發現罹患癌症，放射治療後，病情獲得控制，但有些美食，例如生魚片被醫生列為「禁食」，不過，這些情況都沒有影響兩人對於生活的熱愛以及對美食的興趣。

結婚26年，膝下有兩個孩子與五個孫子女，兩人說，當年就是因為美食結緣，而新冠疫情剝奪了他們的生活樂趣，還好「行動餐桌」，仍有機會重溫用餐的歡樂。

想吃哪家餐廳，懷特夫婦的行動餐桌就開到那裡停放。(Van Dining臉書)
想吃哪家餐廳，懷特夫婦的行動餐桌就開到那裡停放。(Van Dining臉書)
想吃哪家餐廳，懷特夫婦的行動餐桌就開到那裡停放。(Van Dining臉書)
想吃哪家餐廳，懷特夫婦的行動餐桌就開到那裡停放。(Van Dining臉書)
想吃哪家餐廳，懷特夫婦的行動餐桌就開到那裡停放。(Van Dining臉書)
想吃哪家餐廳，懷特夫婦的行動餐桌就開到那裡停放。(Van Dining臉書)

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