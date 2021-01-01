伊州槍證申請大塞車 擁槍團體提訴

伊州槍照申請審核期過長，引發民怨。(美聯社)

伊州 合法持槍證(FOID)目前已累計逾14萬件申請等待審核，平均需等候四個月，為規定的兩倍；擁槍團體因不滿現狀提訴伊州及聯邦法院，議會也要求州長介入，州府表示已著手處理，但槍證申請的待審核量仍只增不減。

官員表示，主因申請人數大量增加，根據聯邦調查局數據，伊州今年已有660萬次申請調查，還不包括已審核通過的持槍證申請。

伊州警方近日表示，目前州府有逾14萬件申請，平均等候時間為121天；還有2萬7000多份「隱蔽攜槍證」(concealed carry license)申請在排隊審核。

槍枝維權組織和個人提訴，目前有十幾起案件等候法院處理；伊州共和黨參議員 伯恩(Avery Bourne)呼籲立法者調整相關規定，並督促州長普立茲克(J.B. Pritzker)改變現狀。普立茲克表示，州府已著手處理，但他將問題歸咎於前州長朗納(Bruce Rauner)的預算 分配。

州參議員戴維斯邁爾(C.D. Davidsmeyer)稱「法律規定槍證申請的審核時間為60天，州府沒有遵守法律，導致需等候121天」，他呼籲，在調整審核系統之前，應暫停申請作業。