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芝將撥7.2億推返校計畫 年初讓學生回課堂

記者張筠／綜合報導
芝加哥公校預計2021年初重開校園。(美聯社)
芝加哥公校預計2021年初重開校園。(美聯社)

芝加哥公立學校系統(CPS)執行長傑克森(Janice Jackson)近日表示，最新的聯邦紓困金將用於解決芝加哥公校預算問題，撥款7億2000萬元推進公校返校計畫，公校預計2021年初重開校園，讓學生回教室上課，此外也將用聯邦紓困金推進與教師工會的合約。

芝加哥公校系統將從最新的聯邦紓困金中收到8億元，其中7億2000萬元用於推進返校計畫，包括增加教室、升級教學設備、加強防疫等，剩下的8000萬元將留給私立學校。

此外芝加哥公校也將撥款逾1億元給芝加哥教師工會(Chicago Teachers Union)，完成雙方去年達成的五年協議，包括教師調薪，增聘護士、社工和項目經理(case manager)等；芝加哥公校系統和教師工會在2019年簽署合約，但當時部分計畫和資金分配未明確。

聯邦紓困也將用於補貼公校在2021-2022學年會因疫情產生的3億元額外支出。今年芝加哥已動用7500萬元作為學校相關的緊急資金，包括4200萬元的技術相關費用，購買6萬2000台筆電、1200個Wi-Fi設備等，用於支持網路教學，還有個人防護裝備、學生免費餐點、清潔用品、接觸者追蹤(contract tracing)工作等方面的費用。

芝加哥公校計畫明年初先讓學前班(prekindergarten)及特殊教育學生返校，幼稚園到八年級2月返校，預計將有三分之一的學生回到實體課堂；教師工會仍有顧慮，指若教師對健康或安全有擔憂就不應該返校上課。

公校 芝加哥 紓困金

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