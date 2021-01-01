普立玆克基金會捐千萬 培養弱勢、女性科技人

普立茲克基金贊助培訓科技行業較少的少數族裔和女性。(美聯社)

緊鄰華埠 的78社區「發現夥伴學院」(Discovery Partners Institute，簡稱DPI)近日獲普立茲克基金會(Pritzker Foundation)五年投資 1000萬元，在DPI打造「普立茲克科技人才實驗室」，培養更多女性及少數族裔科技人。

DPI為伊利諾州大學的科技樞紐，早先已取得來自伊州州政府、學術機構、慈善組織、大型私人企業的5億元經費，計畫建成50萬平方呎的創新中心，並在完工後的十年提供超過4萬個科技、數據等相關工作崗位。

此番再獲1000萬元打造人才中心，普立茲克基金會負責人潘妮‧普立茲克(Penny Pritzker)表示，該中心將提供科技行業必備技能的項目培訓，並優先照顧在科技行業人數較少的少數族裔和女性。芝加哥 的非裔和西語裔人口占比超過60%，但在芝加哥科技職場僅占12%。

DPI是「78社區」開發案的重要一環，旨在扶持芝加哥的科技產業，而普立茲克基金會投資打造的人才實驗室主要有兩大旗艦項目，其一是刺激高中生對科技和高需求技能的興趣，通過擴大實習、導師和特別指導等機會，幫助學生學習編程、網路安全、人工智能等知識，以此讓社區更多人有渠道接觸該領域。

其二則是幫助職場人獲得必要的培訓，以便轉行到科技行業；非營利組織P33是該項目的關鍵合作夥伴，將邀請企業制定招募和培訓計畫，由此發揮並聯動科技行業的各項資源與機會。