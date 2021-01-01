芝加哥公園首推「電玩運動」

芝加哥公園局疫期舉辦電玩運動賽。(美聯社)

過去芝加哥 公園管理局(Chicago Park District)的運動項目通常只在泳池、球場、籃球場開展，但近日公園管理局首次推出「電玩運動」，讓遊戲機Xbox、PlayStation也派上用場。

芝加哥公園管理局日前舉辦電子運動聯賽(esport tournament)，讓64名青少年通過自己的遊戲主機遠程參與電子遊戲NBA 2K21，並爭奪該遊戲的芝加哥市冠軍。公園管理局的運動經理洛薩(Adrian Loza)說，疫情 刺激創意，電子運動正火，這就是和年輕人互動的方式。

電子運動資深推手菲爾(Kevin Fair)通過自家公司「I Play Games!」組織了這場電子運動聯賽，在摩根公園(Morgan Park)長大的他，現居東加爾菲德公園(East Garfield Park)，經常在會展供應遊戲或舉辦相關活動，同時也在學校組織電玩項目。

菲爾指出，「奧本格蕾莎姆(Auburn Gresham)地區的孩子和林肯公園地區的孩子玩電動就有很大不同」；他說，「我認為這是一個機會，注意到這些差距，讓人們能在一起。」

聯賽還在遊戲直播平台Twitch直播，並有解說和評論營造參與感；菲爾計畫之後增加美式足球 遊戲Madden的電子聯賽，而等疫情結束之後，還計畫舉辦線下的面對面電玩聯賽。