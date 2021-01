時薪漲至11元、停車罰單不扣照 伊州新法今起生效

伊州2021年最低時薪提高到11元。(美聯社)

新年伊始,總有新法律要遵守。伊州 往年都有上百新法案在1月1日生效,比如2020年255項,但今年由於立法會議曾因疫情中斷,只通過了十多項新法案,包括調漲最低時薪 、新的道路安全條例和擴大公立學校包容性課程等。

伊州元旦最低時薪提高到11元;小費工6.6元;18歲以下,若日曆年工時少於650小時,升至8.5元,如超過650小時,則雇主需按標準勞工最低時薪規範。伊州是全國多個計畫在2025年將最低時薪提高到15元的州之一。

另一項新法幫助糖尿病患者,胰島素價格設上限。該法使伊州成為全美第二個將30天胰島素供應的總自付金額上限定為100元的州,覆蓋此期間所需任何胰島素種類或數量,但不適用於患者靜脈注射的胰島素。此法還要求伊州檢察長調查處方胰島素的定價。

其他元旦生效的法律還包括,非行進中機動車的駕駛違規不會導致吊銷駕照;駕駛使用手機時發生交通事故且導致受傷,至少罰款1000元,並可能被吊銷駕照;公校學生將學習性少數群體(LGBTQ+)及其社會貢獻;中學生增加公民教育課。

「家暴受害者地址保密法」更名為「家庭暴力、性侵犯或跟蹤受害者地址保護法(Address Confidentiality for Victims of Domestic Violence, Sexual Assault, or Stalking Act.)」,允許這些受害者申請地址保護,以防施虐者找到他們的住處。

另一生效的修正案是允許執法部門接到失蹤人口報告後,收集失蹤者及其家庭成員的DNA 樣本,並在處理DNA時添加使用國家失蹤和身分不明人員系統(National Missing and Unidentified Persons System),以加快進程。如找到失蹤者,執法部門需丟棄DNA樣本。