芝加哥多個社區團體及商家自發組織為遇劫遭槍殺華男關帥舉辦悼念會籌款

芝加哥多個社區團體及商家自發組織，為遇劫而遭槍殺的華男關帥舉辦悼念會及籌款。

日前由芝城華埠治安互助隊（義警團），美國 福建商會聯合會（FBA），中西部食品公司以及芝加哥 槍友會等自發組織舉辦了一場為遇劫而遭槍殺的華男關帥先生悼念會。芝加哥多個社區團體、政、商界人士及個人包括：案發地點所在地的11區區長唐信（Thomson），伊利諾州第2區州眾議員馬靜儀，25區區長盧漢士，華聯會主席鄭徵，美亞健康協會行政主任劉紅，福商會會長鄭時恆、副會長Sam Huang、黃暉、Kenny陳，還有芝加哥人民藝術團的多位代表，善心人士Howard、Stephanie宮，以及第九警分局10多名警官與警察等數百人出席了悼念會，組織者在致詞時強烈譴責匪徒的暴行，並呼籲所有華人 必須團結一致，真正有效謁止案件再度發生，保護華人生命財產安全。現場民眾多次振臂高呼口號“嚴懲兇手，還我正義”。當天眾多華人同胞現場捐款，表示對關帥家人的慰問和支持。

這次事件牽動了很多華人同胞的心。芝加哥華人社區多個社團和個人也在為華男關帥家人籌款，其中11區區長Thomson捐贈了關帥先生的全部葬禮費用超過$15,000，還有給關太太及其幼子送去聖誕禮物及玩具等，Thomson區長原來也計劃為關帥先生舉辦悼念會，後來因其遺屬聲稱不方便而閣置。芝加哥香港華協會近日也籌集到近5千美元帛金，並由會長GARY陳，永遠名譽會長朱慶龍和董事趙伊齡親自上門轉交給關帥遺屬手中，希望他們早日走出陰霾。美國福建商會聯合會（FBA）除參與組織這次悼念會外，更發起捐款倡議，幫助關氏家庭渡過難關，還有很多團體和個人的捐款不斷，體現了團結的力量。

目前已認捐了近萬元的福建商會呼籲大家如果有意捐款，可以聯繫福建商會鄭時坦：708-837-9792或陳小姐，電話：312-459-8699，或直接將善款拿到（或郵寄）福建商會辦公室（243 W Cermak Rd, Chicago IL 60616），也可以選擇直接把善款存入福建商會賬戶，福建商會銀行賬戶名稱：AFBA，銀行名稱:CATHAY BANK福建商會賬號：73733867，並把存根發到群裡，商會將收到的所有捐款交給關帥的遺屬。