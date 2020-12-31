芝城入冬首場大雪 積雪逾7吋

芝加哥今年入冬以來第一場大雪。(特派員黃惠玲/攝影)

大芝加哥 地區29日晚間到30日早上9時間，下了今年入冬以來第一場大雪，西北區的洛克福德市(Rockford)積雪更高達七吋，國家氣象局指出，大雪過後，氣溫將明顯下降，且新一波冬季風雪，很可能在1日1日凌晨左右降臨芝城。

國家氣象局專家玻查爾德(Brian Borchardt)說，大部分地區29日到30日間的降雪 量為兩到四吋左右，其中洛克福德積雪逾7吋最高，大雪過後，氣溫稍微回升，降雪變成冰雨，導致路面濕滑，也造成多起交通事故，幸而都不太嚴重，不過，降雨也讓大多數的積雪於30日間逐漸融化，當天最高氣溫達華氏40度。

這場大雪的各地積雪量，分別是Bull Valley有3.7吋，Carol Stream有4.5吋，Romeoville有4.2吋，芝加哥地區則約積雪兩到四吋，西郊Aurora、Batavia、Buffalo Grove等地區積雪3.6吋，中途機場 3.2吋，歐海爾機場2.6吋。

30日清晨6時左右，伊州交通廳已經清除大部分的公路的冰雪，芝加哥街道清潔局(Department of Streets and Sanitation)的287部產雪車全數出動，30日中午各道路都已經除雪完成。