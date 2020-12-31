芝市首座公眾疫苗接種站成立
芝加哥首座新冠疫苗公眾接種站已經在市區的梅爾坎社區大學(Malcolm X College)設立，芝加哥衛生局局長亞瓦迪29日接受疫苗施打，她說，此處目前只提供給從事醫療門診的員工預約接種疫苗，但隨著聯邦分配的疫苗陸續送到，預期芝加哥接種疫苗的人數將快速增加。
根據衛福部(Health & Human Services)官網，在FDA批准莫德納(Moderna)和瑞輝(Pfizer)藥廠的新冠疫苗後，透過「快速運作」單位(Operation Warp Speed)將首批640萬劑疫苗，按照人口數目分配到全美各州，其中伊利諾州分配到的疫苗數量在全美排名前五名，目前已經有超過11萬人接種新冠疫苗。
芝加哥大學醫療系統的發言人說，該醫院已有4500人接種或預約要接種疫苗，院方並收到第二批疫苗。
據點遍佈伊州和威斯康辛州的Advocate Health Care系統，已有1萬7000員工已接種新冠疫苗；庫克郡的醫療中心預計在明年1月15日前，讓所有預約接種員工都能施打疫苗。
北岸(Northshore)醫院的五家分院中共有超過6000名成員已經接種新冠疫苗；郊區Edward-Elmhurst Health醫療系統也已收到2800劑的莫德納疫苗。
「伊利諾緊急運作計畫」(IEOP) 根據CDC的建議，制訂新冠疫苗接種的方針分為：第一階段A：優先接種對象為支薪和不支薪的醫療員工，以及長照中心的居民；再來是急難救助員，包括警察和消防隊員。第一階段B: 從事必需性行業的員工和65歲以上的高危險群。第二階段：疫苗大量生產後，優先給健康高風險群，然後是一般民眾。第三階段：疫苗供應充足，目標讓80%的民眾都接種。
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