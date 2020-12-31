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台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

芝市首座公眾疫苗接種站成立

記者陳曼玲╱綜合報導
芝加哥衛生局局長亞瓦迪在梅爾坎社區大學的接種站施打了新冠疫苗。(市府直播截頻)
芝加哥衛生局局長亞瓦迪在梅爾坎社區大學的接種站施打了新冠疫苗。(市府直播截頻)

芝加哥首座新冠疫苗公眾接種站已經在市區的梅爾坎社區大學(Malcolm X College)設立，芝加哥衛生局局長亞瓦迪29日接受疫苗施打，她說，此處目前只提供給從事醫療門診的員工預約接種疫苗，但隨著聯邦分配的疫苗陸續送到，預期芝加哥接種疫苗的人數將快速增加。

根據衛福部(Health & Human Services)官網，在FDA批准莫德納(Moderna)和瑞輝(Pfizer)藥廠的新冠疫苗後，透過「快速運作」單位(Operation Warp Speed)將首批640萬劑疫苗，按照人口數目分配到全美各州，其中伊利諾州分配到的疫苗數量在全美排名前五名，目前已經有超過11萬人接種新冠疫苗。

芝加哥大學醫療系統的發言人說，該醫院已有4500人接種或預約要接種疫苗，院方並收到第二批疫苗。

據點遍佈伊州和威斯康辛州的Advocate Health Care系統，已有1萬7000員工已接種新冠疫苗；庫克郡的醫療中心預計在明年1月15日前，讓所有預約接種員工都能施打疫苗。

北岸(Northshore)醫院的五家分院中共有超過6000名成員已經接種新冠疫苗；郊區Edward-Elmhurst Health醫療系統也已收到2800劑的莫德納疫苗。

「伊利諾緊急運作計畫」(IEOP) 根據CDC的建議，制訂新冠疫苗接種的方針分為：第一階段A：優先接種對象為支薪和不支薪的醫療員工，以及長照中心的居民；再來是急難救助員，包括警察和消防隊員。第一階段B: 從事必需性行業的員工和65歲以上的高危險群。第二階段：疫苗大量生產後，優先給健康高風險群，然後是一般民眾。第三階段：疫苗供應充足，目標讓80%的民眾都接種。

疫苗 芝加哥 警察

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