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台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

疫苗疑慮 資深藥劑師列不適合施打6族群

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)
資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)

美中亞裔健康協會一項調查顯示，逾七成華人擔心接種新冠疫苗會有潛在風險及副作用，而因此可能排斥施打疫苗，資深住院藥劑師江凱文(Calvin Jiang)表示，相對許多疫情熱點城市的高染疫死亡機率，目前全美200萬人接種疫苗，僅九例嚴重過敏且零死亡，他說，公眾如果因為擔憂副作用而不願接種疫苗的行為，無疑「因噎廢食」。

美中亞裔健康協會執行主任劉紅表示，由於接到太多人詢問疫苗問題，協會特別邀請舊金山醫院住院藥劑師江凱文主持「新冠疫苗網路座談」。

江凱文說，以芝加哥為例，200多萬人口中已有20萬人確診，其中死亡超過了4000人，染疫死亡率為2%，而目前全美有200萬人接種，只有九例出現嚴重過敏，但均獲得治療恢復健康，以2%的染疫死亡率計算，假使這200萬人都確診的話，很有可能會有四萬人因為感染新冠病毒死亡。

他也列出了不適合接種新冠疫苗的六大群體：

●首先輝瑞與莫德納疫苗的試用對象，分別不包括16歲及18歲以下，因此青少年現階段不建議施打疫苗；。

●有嚴重過敏反應者(不包括季節性過敏族群)也不建議接種。

●還有就是「免疫力低下」者也不應施打，江凱文解釋，是否屬於免疫力低族群，需經由醫生判斷，一般愛滋病患者，還有正在服用Tacrolimus、Cyclosporine、Mycophenolate、Azathioprine、Sirolimus等四類壓制免疫力藥物患者，都不適合施打疫苗。

●化療患者。

●正在發燒患者。

●孕婦或哺乳期的婦女：主要因為疫苗在試用階段未針對這兩類族群實驗，因此建議等明年2月份有進一步有關此族群施打反應的數據後，在考慮是否接種。

至於已經感染過新冠病毒且痊癒者，江凱文也建議應該施打疫苗，他說，現階段研究發現，染疫後所產生的抗體，大約只會在體內存在三個月，而如果接受施打疫苗，防疫力將大增。

當天座談會中，許多民眾十分關注「如何判別自己是否屬於嚴重過敏問題？」，江凱文說，起紅疹、鼻塞、眼睛腫等現象，都屬於「普通過敏」，嚴重過敏是指會出現幻覺、昏倒、心跳加速、喘不過氣等狀況，一般有過嚴重過敏反應者，大多數都使用過「EPIPEN」，假使有過敏情況，但根據上述標準，仍無法分別是否屬於嚴重過敏者，可直接向醫生查詢。

他也建議擔心自己可能過敏者，於接種疫苗後，在注射點停留15到30分鐘時間，確定沒有狀況再離開。

在新出現的英國變種病毒方面，江凱文說，新冠病毒的表面蛋白(s-protein)是病毒進入人體細胞的關鍵，表面蛋白則是由1273個氨基酸組成，英國病毒變異是因有23個氨基酸變異，而其中一個變異被認為增加了病毒進入人體細胞機會。

他說，輝瑞與莫德納都表示此變異對他們的疫苗功能沒有影響，但兩公司都公開表示會在未來兩周進行進一步研究。

疫苗 過敏 免疫力

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