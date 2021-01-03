聖德力天主教學校兒童學前班現正招生

中國城聖德力天主教學校

两度被美國教育部 評為藍絲带學校的聖德力天主教學校，現正接受2021學年招生 ，幼兒學前班招生校舍分別為聖德力本校及聖德力芭芭拉學校。

两所校舍幼兒學前班謹定於同日，1月25日，2月12日，3月12日舉辦開放日。時間則為聖德力本校從下午2:15pm至3:00pm；聖德力芭芭拉1:00pm至1:45pm。歡迎新舊學生家長光臨指導。

聖德力天主教學特別重視學前教育，幼學前班有4大優點。1) 語言密集性訓練，每天1個半小時中文課堂；2) 促進數學思維及執行功能的能力；3) 專注語言和讀讀寫能力；豐富的課餘教育，有宗教，西班牙語，美術，音樂，體育和信息技術等。

聖德力天主教學,两度被美國教育部評為藍絲带學校的聖德力天主教學校。曾獲得多項榮譽和教職員領導獎; 學生在本校區，區域和國家級比賽中多次獲獎。從聖德力培養幼兒及至畢業都能順利進入芝加哥頂尖高中，學術成就卓越，有目共睹。

中國城聖德力天主教學校地址: 247 W 23rd St, Chicago, IL ，聖聖德力聖芭芭拉地址:2859 S. Throop St., Chicago IL，聯系請電312-326-2837或網址查詢 : www.sttheresechicago.org。 (伍亦虹)