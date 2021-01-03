芝加哥南華埠全新商城--天河城“匠牛”烤肉即將試營業，歡迎嚐新

地址位於2300 S. Archer Ave, Chicago IL, 60616的芝加哥 南華埠 全新商城--天河城“匠牛”烤肉店（JIANGNIU BBQ HOUSE）即將試營業，“匠牛”烤肉店主要經營各式東北風味燒烤，原材料包羅萬像，有葷有素，主要有牛肉/牛仔骨/豬肉/海鮮/蔬菜等。歡迎嚐新 ！ （疫情 期間歡迎來電訂外賣：(312）846-1225）。

烤肉是一種大眾化飲食方式，很多人都喜歡吃烤肉，烤肉營養好吃，肉細多汁，口感鮮嫩，營養豐富，香味撲鼻，滋味無窮！更讓人驚嘆的是該店提供秘製醃好的肉類跟蔬菜，由顧客自行操作。優點就是食物味道得到一定保障，同時還能享受到自己動手燒烤的樂趣。 “匠牛”烤肉將以精益求精、一絲不苟、耐心專注、堅持敬業打造最優質的產品，最優秀的服務，最舒適的環境，用“工匠精神”提升飲食文化品質，期待與您見證“匠牛”烤肉更專業的美食體驗。

芝加哥的天氣最適合吃燒烤。東北烤肉的出品因選料考究、烹製特別，獨具風味，該店出品的包括調味肥牛，牛仔骨，雞翅、金針菇、魷魚、石鍋拌飯，芝士玉米粒，澆汁肥牛，蝦滑等美味烤肉皮香酥、肉軟嫩，肥而不膩，回味悠長。 “匠牛”烤肉店環境一流，裝潢高大上，有舒適的卡座，也有竹簾隔開的雅間，一家大小或三五知己，享受健康營養的美味烤肉是一大樂事。更多的美食請致電： (312）846-1225洽詢，地址：2300 S. Archer Ave, Chicago IL, 60616, 營業時間：11：00am-9:00pm.