瞄準芝加哥人 「搬到密西根」最高給2萬

密西根州的聖約瑟夫市緊鄰湖畔，景色優美。(聖約瑟夫市臉書)

高昂賦稅、動盪社會，讓許多芝加哥 居民紛紛動了「搬家」的念頭，距離芝加哥90哩的密西根州西南部城鎮為了增加人口，直接針對芝加哥市民推出「搬到密西根」(The Move to Michigan)獎勵方案，只要從芝城搬到當地定居，就可獲得總額最高2萬元的獎勵，此「搶人」措施，已經至少吸引13戶芝加哥家庭移居。

「搬到密西根」官網(www.movetomichigan.org)指出，新冠疫情 爆發，讓更多人理解到居住在人口比較不密集地區的好處，也讓遷居密西根西南部更有誘因。

該計畫的主要訴求目標為芝加哥居民，只要在指定的密西根州郵遞區號(49022、49085、49103、49127)購置一套20萬元的房屋定居，取得該州駕照，並以密州地址為主要住處聯繫點的話，此外，申請者需有全職的可居家上班的工作，但雇主需位於密西根西南部之外的地區。

如果符合上述條件者，就可以獲得包括現金在內的獎勵，上述郵遞區號包括密西根湖畔的布里格曼(Bridgman)、聖約瑟夫(St. Joseph)以及伯瑞恩泉(Berrien Springs)等多個城市。

根據推動該項目的經濟開發公司Cornerstone指出，符合資格的搬家獎勵，包括一筆最高可達1.5萬元的現金，這筆款項將直接移為購屋貸款 ，只要居住屆滿一年，這筆貸款就會減少5000元，住滿三年則完全不需償還這筆金額。

此外，該項目還會提供搬入的新居民總值達5000元的消費禮劵，包括惠爾普家電折扣、火車年票、本地健身中心和高爾夫球場的會員、機場接送服務等。

Cornerstone公司表示，該公司疫情前的主要業務是吸引外來公司入駐當地，然而疫情嚴重衝擊企業發展，因此使該公司轉而吸引具穩定工作居民入住。

事實上，疫情的確影響了民眾購置房產的選擇，不少原本居住在芝加哥市區的民眾，陸續搬到郊區確保落實「保持社交安全距離」，不少芝加哥人選擇搬到印第安納州西北部和密西根西南部，因這些地區緊鄰密西根湖，風景優美、房價不高，且離芝加哥市較近。

芝加哥克萊恩商報報導，目前已經有13個來自芝加哥地區的家庭參加了「搬到密西根」的項目，家住在芝市南環區的烏爾班斯基(Jill Urbanski)為第一個獲得獎勵的芝加哥居民，她是一家醫療保健公司的數位產品經理，2013年起就幾乎都是遠程工作，很少到市中心的辦公室上班。

烏爾班斯基在聖約瑟夫市買了一套4室的房子，預定明年2月遷入。