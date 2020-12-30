伊州年流失人口近8萬 二戰來最高

新冠疫情衝擊，導致伊利諾州人口流失速度加遽，根據人口普查局數據，去年7月到今年7月間，伊州 新增與減少人口抵銷後，總計流失了7萬9487位州民，這也是從二次世界大戰以來，該州州民流失最多的一年，此外，伊州僅次於紐約州 ，在全美人口減少最多排行榜中高居第二名。

伊州從2014年起人口逐年減少，到今年已經是伊州連續第七年人口減少，也是該州有史以來歷時最長的人口流失期，目前只有西維吉尼亞州 以連續八年人口減少的紀錄超過伊州，康乃狄克州則與伊州並列第二，在過去七年間人口均持續下降。

上一次伊州人口流失數目的歷史紀錄，為1945年減少了11萬8000人，但隔年伊州迅速增加了55萬4000萬人，由此可見1945年的人口減少很可能是因為二次世界大戰造成。

即使扣除了到今年7月1日前因為感染新冠病毒死亡的6951人後，從去年7月到2020年7月間所減少的人口數量，仍然是二次大戰以來最高紀錄。

上述期間，伊州減少的居民人數總共有25萬3015人，而增加的人口只有17萬3528人，其中流失人口總數幾乎是其他州減少人口的三倍，而這個數字等於是芝加哥西郊瑞柏市(Naperville)與伊州中部皮歐利亞市(Peoria)的人口總和，全美僅西維吉尼亞州的人口減少數字超過伊州。

智庫伊州政策學會(Illinois Policy)分析，人口流失的原因會在明年2月份發布，但由歷史趨勢顯示，遷移到美國別州是各州人口變動最主要原因，而伊州人搬離很多都是為了尋求更好的住房與就業機會，更有將近一半的伊州人正考慮搬離該州，且這群人表示，伊州稅收過高是他們計畫遷離的首要原因。

過去一年，伊州州長普立茲克推動提高富人稅的「公平稅賦」(fair tax)，但在11月大選的全民公投卻沒有通過，州長因此放話「可能要把伊州個人所得稅率提高20%」，此外，去年伊州已經至少實施了多達20項新稅制，包括增加汽油燃料稅、車輛貼紙價格、網路購物稅以及大麻稅等，政府不斷增稅已經引起廣大民怨，而人口不斷流失就是對於增稅不滿的最佳證明。

伊州政策學會指出，州府與其尋求增稅，更應該通過變更現行的養老金系統改革來修復困窘的財政，才能保護核心服務及養老金系統，否則放任養老金「吃掉」州民繳交的稅賦，那麼再多的增稅都無法有效減少政府債務，更不可能阻止州民因痛恨與畏懼增稅而持續遷離。