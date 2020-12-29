Metra部分路線 下月11日起更動時刻表與停靠方式

大都會火車系統明年1月11日起，部分路線發車時間與停靠方式將有所變動。(Metra臉書)

大都會 火車系統(Metra)為了改善火車班次的運作，以及提供民眾更多搭乘選擇，將自明年1月11日開始，更動Milwaukee North、West lines、North Central Service和Metra District Electric line這四條火車路線的每周時刻表與停靠方式。

其中，Metra Electric District line將更動Blue Island Branch和South Chicago Branch兩線日間的火車時刻表，來解決因為之前導入聯邦規定的PTC安全系統(Positive Train Control)所產生的班次運作問題。

這些更動包括：將South Chicago Branch線在早上8時到下午3時之間的所有班次，延遲10分鐘從千禧車站 (Millennium Station)發車。

另外，Blue Island Branch線的四班火車的發車時刻也稍往後延。

Milwaukee North 和West lines將改變周間的出發時間和停靠的方式，希望在交通尖峰時刻提供更多搭乘的選擇，並解決班次之間的服務空隙；另外有些線路會增加班次，或把一些班次改成部分或直達的快車(express)。

至於停靠站的方式，有些班次將改為招呼停車(flag stop)，意即站台上有人等車時，或是乘客事先告知車掌要下車時，火車才會停靠車站。

North Central Service 線為了解決班次運作的問題，將下午的火車班次延遲27分鐘發車，來配合乘客的工作時間表。

詳細的時刻表請上Metra的網站查詢，網址：https://reurl.cc/D6a2NE；或打電話給客服專線：(312)322-6777。