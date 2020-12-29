明年起 庫克郡南區可半價搭Metra與Pace

庫克 郡委員會日前投票通過「庫克郡南部公平運輸試點」(South Cook Fair Transit pilot)項目，希望藉此提升該郡南區與南郊一代的公共交通服務，郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)表示，從明年1月開始，這項為期三年的計畫，將對行駛芝加哥 南區與南部郊區的大都會電車(Metra Electric)路線，還有行駛芝城西南部與西南郊區的洛克島線(Rock Island Line)的票價，給予五折優惠。

該計畫還將包括增加從芝加哥95街紅線捷運 站到芝加哥高地(Chicago Heights)的佩斯公車總站(Pace Terminal)的352路公車的班次頻率，並延長運行時間。

普瑞科溫可說，上述地區的公共交通服務不足，因此阻礙了當地的經濟發展，因為良好的交通是經濟發展的基礎，她說，這種「交通沙漠」的情況必須做出改變。

事實上，普瑞科溫可去年就積極推動改善南區公共交通的投資計畫，目標在於通過為當地數千名使用Metra與Pace公車的乘客提供更優惠的票價，同時改善服務品質，藉此提高南庫克郡區的客流量，該郡規劃為此方案投入約3500萬元資金，其中一部份將補貼票價降低所造成的電車與公車的收入減少。

一開始，庫克郡也把芝加哥捷運局列入共同改善南區交通的合作伙伴，但芝市市長萊特福特拒絕了此提議，萊特福特說，此舉將對芝加哥捷運局的收入帶來重大衝擊，尤其會讓搭乘捷運的乘客，轉向搭乘費用大幅降低的電車或Pace公車。

普瑞科溫可說，儘管如此，她不會放棄繼續與CTA協商，現階段則將先從Metra與Pace做起，希望未來能夠說服捷運加入。

CTA對此發表聲明表示，該機構會密切關注即將啟動的該項試點計畫，也呼應了普瑞科溫可提到「仍在繼續協商」的說法，但CTA重申，任何方案都必須符合財務上可長期持續的標準。