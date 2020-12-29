槍殺關帥嫌犯到案 謀殺證據仍不足

芝加哥警察 局表示，警方已經將涉嫌在橋港區劫殺華裔關帥的主嫌逮捕歸案，並對這名16歲的兇手提出一項嚴重持槍劫車罪以及一項持有偷竊車輛罪，警方說，目前因全案仍在蒐集殺人證據，因此還未對這名嫌犯控以謀殺罪，但據信這名嫌犯就是開槍打死關帥的槍手。

警方指出，在關帥命案發生後的同一天深夜約11時，警察在英格伍德區(Englewood)73街200號附近，發現在關帥案中出現的速霸陸車輛，當時這輛車子關掉頭燈，嫌犯正從車子內出來並打算逃逸，但警方迅速將其逮捕。

警方表示，這名到案嫌犯與21日傍晚在監視影片中向關帥要求交出車鑰匙者為同一人，目前仍在接受詳細詢問與調查。

依照影片所拍下情況，警方推斷關帥在歹徒要求下，應該已經把車鑰匙交出，但歹徒拿了車鑰匙回到關帥車上，卻試了好幾次都無法順利啟動引擎，警方現階段還不清楚為何搶匪為何在拿到鑰匙後仍然沒有把車子開走，不過，有警察透露，很可能是受害者在撥打911報警同時，也遙控將車子的電路系統關閉，才使得該輛車無法啟動。

至於今年年初在華埠 廣場後公寓槍殺兩名華人的兇嫌湯馬斯(Alvin T. Thomas)的案件情況，根據律師王軍表示，目前湯馬斯仍關押在監獄 待審，不能保釋，下次出庭時間為明年1月19日，他說，像湯馬斯這種嚴重的刑事案件，如果無法達成認罪協議，通常需要一兩年的時間才能到庭受審。

王軍也提到，警方逮捕的槍殺關帥兇嫌，雖然年僅16歲還未滿18歲成年，但只要警方以謀殺罪控罪，很有可能會按照成年人起訴，尤其是涉及嚴重罪刑的話，已經有很多先例。