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悼念關帥 華人高呼嚴懲兇手

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
多位警察也到場向關帥上香。(特派員黃惠玲/攝影)
多位警察也到場向關帥上香。(特派員黃惠玲/攝影)

「他努力實現美國夢，卻沒想到竟死於冷血謀殺」，數百名華人、警察以及民代官員，27日下午聚集在日前發生致命劫車案件地點，悼念遇搶而無辜喪命的33歲華男關帥，與會者並對匪徒的殘忍暴行予以強烈譴責，多次高喊「嚴懲兇手，還我正義」。

（影片來源：特派員黃惠玲）

27日的悼念會，是由芝城華埠治安互助隊(義警團)、美國福建商會聯合會、中西部食品公司與芝加哥槍友會共同組織，案發地點所在地的11區區長唐信、伊利諾州第2區州眾議員馬靜儀、第九警分局10多名警官與警察、25區區長盧漢士等，都出席了活動。

數百位民眾出席關帥悼念會。(特派員黃惠玲/攝影)
數百位民眾出席關帥悼念會。(特派員黃惠玲/攝影)

治安互助隊在儀式中代表社區與死者家人發出聲明指出，關帥從中國移民到美國，一直勤奮打拼，不但盡心贍養在中國的父母，也是妻子、四歲兒子心目中的好丈夫、好爸爸，然而他積極努力實現的美國夢，卻因一宗冷血謀殺破滅。

聲明提到，從今年年初兩名華人在華埠廣場後的公寓停車場遭劫匪槍殺，到現在的關帥死於搶匪槍口，「令人髮指，更無法接受」，因此呼籲所有華人團結一致，勿讓劫匪或不法份子一再將華人視為「怕事，不團結」的作案目標，此次一定要團結讓罪犯為其惡行付出代價。

許多民眾自動自發出席了悼念會。(特派員黃惠玲/攝影)
許多民眾自動自發出席了悼念會。(特派員黃惠玲/攝影)

這起血腥命案發生在21日晚間6時左右，根據與關帥十分熟悉的友人表示，案發當天關帥把車子停在住家旁的路邊，他從車子出來後，走到房子另一側的信箱取信時，一輛速霸陸汽車與一輛奧迪汽車停在關帥的白色吉普車旁，一名歹徒從速霸陸轎車下車，進入當時未上鎖且閃著臨停燈的白色吉普車車內，並試圖發動車子，但因鑰匙不在車上而無法發動。

根據現場錄下的監視攝影機影片錄下的聲音，這時歹徒向拿了信轉回聯合大道(Union Ave.)的關帥喊了數次「交出你的鑰匙」，關帥回應「什麼？」，接著畫面中出現嫌犯又跑回關帥的吉普車內，再度企圖發動汽車但都沒有成功，接著他走出車輛，回到速霸陸車上。

此時關帥撥打911報警，並往房子後的巷弄跑走，兩輛搶匪所開的轎車迅速緊跟在後，車子與關帥消失於攝影機畫面約10秒後，就聽到三聲槍響，根據指出，一名持槍兇嫌對著關帥開了三槍，其中一槍命中心臟，導致關帥當場死亡，警方在案發當日深夜，已經逮捕主要嫌犯。

悼念關帥的燭光、鮮花。(特派員黃惠玲/攝影)
悼念關帥的燭光、鮮花。(特派員黃惠玲/攝影)
11區區長唐信(圖中戴藍色口罩者)面色凝重。(特派員黃惠玲/攝影)
11區區長唐信(圖中戴藍色口罩者)面色凝重。(特派員黃惠玲/攝影)
民眾舉牌希望警察加強保護社區。(特派員黃惠玲/攝影)
民眾舉牌希望警察加強保護社區。(特派員黃惠玲/攝影)

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