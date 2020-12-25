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研究：疫情期社會關係 6成上班族認變差

記者劉晨懿之╱綜合報導
研究指新冠疫情改變上班方式，也影響職場人際關係。(美聯社)
研究指新冠疫情改變上班方式，也影響職場人際關係。(美聯社)

哈佛大學最新一項研究聚焦職場關係的情感支持，指出新冠疫情不僅影響工作方式，還破壞職場人際交流，影響心理健康。

哈佛公衛學院研究人類健康和可持續發展的SHINE項目最新民調，考察農業、製造、建築、金融、藝術和醫療保健業等17個行業的1271名受訪者的職場幸福感。60%受訪者稱疫情爆發後社會關係變差，48%獨處時間增加，56%稱控制感下降；心理健康數據也有所惡化，56%受訪者表示焦慮增加，45%稱孤獨感增加，35%表示抑鬱更嚴重。

報告顯示，35%受訪者或親友曾感染新冠病毒；32%稱工作安全感下降，44%家庭收入減少，40%工作量增加，52%稱在電腦螢幕前時間增加。

SHINE項目創始人麥克尼利(Eileen McNeely)說，雖然有些調查結果很可能是由於更多人轉向遠程工作的結果，但受訪者也包括那些仍前往工作場所上班者，雖然他們與同事接近，但輪班的改變、防疫措施、社交距離要求，以及到辦公室上班相關的壓力和恐懼，也可能會影響人際關係和交流。

調查還展現一系列心理健康影響，至少部分原因是由於職場關係的切斷或改變，在休閒俱樂部、當義工和其他傳統社交途徑因疫情大幅破壞的時期，職場關係變得更加重要。

好消息是，該民調顯示，47%受訪者認為管理層更有同理心，39%員工稱同事更願意幫助，25%表示學習和創造力增加。

麥克尼利說，很多公司都在考慮延長或轉向完全遠程工作，但實際需要更深入思考。如果要改善員工身心健康，還需額外關注社會聯繫和職場社交。該項目開始設計工作創新，以提高職場彈性與人際聯繫。

疫情 民調 社交距離

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