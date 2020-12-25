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芝垃圾回收率低 明年起加強執法

記者張筠／綜合報導
芝加哥市的回收系統多年飽受批評，督察長福格森近日提案要求相關單位加強執法，並改革回收政策。(BLOCK CLUB CHICAGO)
芝加哥市的回收系統多年飽受批評，督察長福格森近日提案要求相關單位加強執法，並改革回收政策。(BLOCK CLUB CHICAGO)

芝加哥市的回收系統長期飽受批評，市督察長福格森(Joe Ferguson)近日調查發現相關單位執法不嚴，且回收項目的民眾參與率偏低，回收率為8至9%，遠低於全國平均水平的25%，因此提案要求相關單位加強執法，並計畫收緊回收物品的容量限制、增加回收公司的收集頻率、調整回收費用等。市府已外聘Delta Institute啟動對全市回收系統的調查，計畫從明年1月起加強執法，包括追蹤所有投訴案件的後續處理。

市府規定，商業大樓及公寓(五間以上住戶)應雇用專業公司處理回收垃圾，但由於市府執法不嚴，大量公司及公寓沒有遵行；福格森本月初審查市街道清潔局(Streets and Sanitation Department)制定的「芝加哥回收指南」(Chicago Recycling Ordinance)，發現該局對違規行為置之不理，也沒有執行處罰。

福格森說，芝加哥有大約50萬戶家庭(即41%市民)住在人口密度較高的公寓，確保回收系統良好運作能夠減輕市府垃圾處理的負擔，並緩解溫室氣體帶來的危害，但遵守的公寓少之又少，近6萬家應雇用專業回收公司的商業機構也鮮少遵行規定。

福格森指，市環保局既沒有適當處理民眾投訴，還推託調查工作；從2017年1月至2019年12月，針對97項調查任務，僅開出三張罰單，其他調查無下文或缺乏處理。市長萊特福特(Lori Lightfoot)也批評在資源回收上，芝加哥從未把事情做好。市街道清潔局沒有否認調查結果，也與相關單位合作推進改革計畫。

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