疫苗下一波 伊州酒店業要求優先打

伊州將展開下一波疫苗接種，官員再次呼籲過節不忘防疫，避免節後疫情反撲。(美聯社)

伊州 首周已完成超過10萬名醫護人員接種首劑輝瑞疫苗 ，本周估再收到17萬4600劑。聯邦疾病防治中心(CDC)建議下一波優先對象應為75歲以上老人、郵差、警消、獄警、大眾運輸等一線工作者。伊州酒店協會和酒店工人工會致信州府，要求將酒店業員工列為 高風險環境的必要人員，納入優先施打對象，因酒店於疫期被視為必要行業，部分並與政府合作，收容無家可歸的高風險人群。

伊州公衛廳24日報告，單日新增7037例新冠確診和疑似病例，96例死亡。近日陽性率和住院人數在秋季出現高峰後都有所下降。截至23日晚，住院人數共4488人，其中944名患者在加護病房室，518人使用呼吸器。近七天檢測陽性率為8.9%。

州長普立茲克(J.B. Pritzker)警告，聖誕新年假期後陽性率和住院人數等指數可能會反彈，呼籲人們用 「最安全的選擇 」來慶祝節日，只與同一家庭的人聚會。

本周，芝加哥 市另將得到1萬5600劑。另有3萬7050劑輝瑞疫苗將通過聯邦計畫送往芝加哥以外的長期護理機構。伊州23日開始接收莫德納疫苗，芝加哥市本周將收到大約4萬8000劑莫德納疫苗。