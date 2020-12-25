我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

疫苗下一波 伊州酒店業要求優先打

記者劉晨懿之╱綜合報導
伊州將展開下一波疫苗接種，官員再次呼籲過節不忘防疫，避免節後疫情反撲。(美聯社)
伊州將展開下一波疫苗接種，官員再次呼籲過節不忘防疫，避免節後疫情反撲。(美聯社)

伊州首周已完成超過10萬名醫護人員接種首劑輝瑞疫苗，本周估再收到17萬4600劑。聯邦疾病防治中心(CDC)建議下一波優先對象應為75歲以上老人、郵差、警消、獄警、大眾運輸等一線工作者。伊州酒店協會和酒店工人工會致信州府，要求將酒店業員工列為 高風險環境的必要人員，納入優先施打對象，因酒店於疫期被視為必要行業，部分並與政府合作，收容無家可歸的高風險人群。

伊州公衛廳24日報告，單日新增7037例新冠確診和疑似病例，96例死亡。近日陽性率和住院人數在秋季出現高峰後都有所下降。截至23日晚，住院人數共4488人，其中944名患者在加護病房室，518人使用呼吸器。近七天檢測陽性率為8.9%。

州長普立茲克(J.B. Pritzker)警告，聖誕新年假期後陽性率和住院人數等指數可能會反彈，呼籲人們用 「最安全的選擇 」來慶祝節日，只與同一家庭的人聚會。

本周，芝加哥市另將得到1萬5600劑。另有3萬7050劑輝瑞疫苗將通過聯邦計畫送往芝加哥以外的長期護理機構。伊州23日開始接收莫德納疫苗，芝加哥市本周將收到大約4萬8000劑莫德納疫苗。

疫苗 伊州 芝加哥

上一則

華府訂12/24「佛奇日」為防疫領袖慶生

下一則

麻州砸6.68億 紓困小企業 12/31開始申請

延伸閱讀

中國國藥新冠疫苗進入上市審理 最快下月上市

中國國藥新冠疫苗進入上市審理 最快下月上市
主流媒體：莫德納疫苗對亞裔更有效？專家如是回應

主流媒體：莫德納疫苗對亞裔更有效？專家如是回應
土耳其：中國科興疫苗保護效力91.25%

土耳其：中國科興疫苗保護效力91.25%
法國批准輝瑞疫苗 總統馬克宏七天後可結束自我隔離

法國批准輝瑞疫苗 總統馬克宏七天後可結束自我隔離
1醫護打新冠疫苗 出現嚴重過敏反應

1醫護打新冠疫苗 出現嚴重過敏反應
聯邦再加碼訂1億劑疫苗 輝瑞7月前可交貨

聯邦再加碼訂1億劑疫苗 輝瑞7月前可交貨

熱門新聞

關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33
史灣尼根的銀行帳戶存款，在世界各地遭盜領，而他卻一無所知。(abc視頻截圖 )

儲蓄遭盜領一空 芝男陳述慘痛經歷

2020-12-22 14:48
一名男子偽裝成3M口罩供應商，騙取德州政府的1665萬元匯款。(Unsplash)

德州1665萬元買口罩 一片都沒到

2020-12-18 22:26
定1萬4000多元的貨，卻收到多出10萬元的付款，異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)

貨款平白多付10萬 華裔險遭詐騙

2020-12-22 14:26
伊州醫院每五家就有一家面臨嚴重人手短缺問題。(愛德華醫院臉書截圖)

周薪3000還是找不到人 逾2成醫院嚴重短缺醫護

2020-12-21 12:21
以新鮮海產著稱的Leagal Seafoods在大波士頓區有19家連鎖店。(記者唐嘉麗／攝影)

不敵疫情衝擊 波士頓著名海鮮連鎖餐館易手

2020-12-21 09:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票