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PREMIER & ADSUM保險公司提供愛心老年醫療健康計劃專業服務

本報芝加哥訊
PREMIER & ADSUM保險公司提供全方位的愛心老年醫療健康計劃專業服務！
PREMIER & ADSUM保險公司提供全方位的愛心老年醫療健康計劃專業服務！

PREMIER & ADSUM保險公司Ad Sum愛心老年健康計劃保險從業員簡盈萍（yin），Jasmine馮，Tiffany梁以及Gary Thiam Khaw旨在服務社區，為社區老年人提供愛心健康計劃的專業服務。當中包括醫療保險：為65歲或以上老年人士評估醫療健康保險、Medicare-Medicaid、申請低收入補貼以及更改保險計劃等。

CEO簡盈萍表示，我們將幫助老年退休人員制定醫療保健計劃：包括Medicare(紅藍卡） Part C部分和 Part D部分的處方藥計劃

聯邦醫療保險補助以及牙科和視力保險計劃等。我們為知名醫療服務機構提供全方位的老年人服務，包括老年人住房，老年人社區中心，老年人護理服務以及其他許多老年人團體的老年人員提供服務。

此外，該公司提供全方位的老年人健康計劃、退休計劃、團體健康保險等服務，還提供教育網絡研討會。立即聯繫持牌保險代理！簡盈萍 CEO：（847）834-9248，郵箱：[email protected]，Jasmine馮（312）868-6688，[email protected]，Tiffany梁（312）498-6501， [email protected]，Gary Thiam Khaw（847）436-6188，[email protected]。提供英文/臺山/粵語/普通話/福建話/臺語/客家話等多種語言服務。

聯邦醫療保險 退休 低收入

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