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21世紀聯盟地產舉辦聖誕聯誼，與合作伙伴同歡！

本報芝加哥訊
21世紀聯盟地產舉辦聖誕聯誼，與合作伙伴同歡！
21世紀聯盟地產舉辦聖誕聯誼，與合作伙伴同歡！

21世紀聯盟地產公司（Century 21 Realty Associates)日前在位於2301 S. Archer Ave的辦公室舉辦聖誕聯誼活動，答謝過去一年來合作伙伴對公司的信賴和支持，大疫之年，由于不能群聚，今年的聯誼活動只限于部份合作伙伴出席，還有很多客戶均在云端相聚，同歡！今年的聯誼活動也和往年一樣，享受豐富美酒美食以及相聚的喜悅，還有豐富獎品禮品，好不熱鬧。

21世紀聯盟地產籍著聖誕聯誼，感謝合作伙伴們的風雨同舟，大家享受富的餐點與相聚的喜悅，

21世紀地產公司的前身是恒基地產，恒基地產成立于2000年，一直致力服務大芝加哥地區，其服務宗旨是以客戶滿意為第一要務，為尊貴的客戶提供全方位地產投資服務。公司在行政總裁黃先維、副總裁文兆麟的帶領下，大家的共同努力下不斷發展壯大，服務范圍擴展至加拿大、英國、香港、澳門和中國。是芝加哥地區首選的可信賴的地產公司。

歡迎有興趣投資者致電21世紀聯盟地產公司，辦公地址：2301 S. Archer Ave. Suite 3 Chicago, IL 60616，電話：（（312）428-9123/312） 788-8950 或瀏覽網址：C21RA.COM/HMCREALTY.COM，電子郵件：[email protected]/[email protected]

投資 芝加哥 澳門

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