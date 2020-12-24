神秘買家砸2400萬買3.3畝地建屋 芝加哥地區最高價

維尼卡位於庫克郡北部，緊靠密西根湖，是該郡最富有的社區。(維基百科)

近日一神秘買家在庫克 郡(Cook County)維尼卡(Winnetka)的密西根湖附近擲近2400萬元購置3.3畝地，計畫在明年新建獨棟屋，該交易創下芝加哥 地區購買獨棟屋用地的最高成交價，也遠高於芝加哥地區歷史上最高的獨棟屋成交價1950萬元。

維尼卡地標保護委員會(Landmark Preservation Commission)的文件顯示，買家打算明年春天拆除該址的兩棟房屋，再提交築房申請，計畫修建一座超大宅邸(megamansion)；維尼卡公園區(Winnetka Park District)亦和買家達成協議，同意讓步百年紀念公園(Centennial Park)南端寬71呎的0.7畝綠地給買家，以換得兩座湖濱公園—百年紀念公園與Elder Lane公園相連接，不過該交易目前尚在等待維尼卡政府批准。

根據雙方協議，買家將為Sheridan路261號的一座房屋和0.64畝湖濱地支付620萬元，並把房屋和土地的契據轉給維尼卡公園區，這塊地恰好位於百年紀念公園與Elder Lane公園之間；作為交換，買家將從維尼卡公園區獲得0.7畝的綠地。

買家計畫整合該0.7畝地以及緊鄰百年紀念公園南端的1.5畝地，合併成一塊總面積2.2畝的土地；該1.5畝地原本還包括一座3371平方呎的磚房，由買家早先花費820萬購賣。

相關文件顯示，合併2.2畝地的買家與今年10月底在該土地南面，花費950萬元購買一座復古湖濱屋及1.09畝地的買家是同一人；買家計畫將這些土地都合併，整合成總計3.3畝的湖濱土地再建房屋，而單是買下這些土地，買家已花了23.9萬元。

即便是按照芝加哥地區昂貴土地的購賣標準，這一神秘買家擲出的金額已足夠引人注目，保險大亨帕里洛(Richard Parrillo)曾於2005年在林肯公園(Lincoln Park)社區花費1250萬元購買0.6畝土地，再建的大宅邸掛牌價高達4500萬元。

維尼卡位於庫克郡北部，緊靠密西根湖，是該郡最富有的社區，曾獲評伊州 最適合居住的近郊區，當地房屋自住率為88.6%；維尼卡僅1萬多人口，每戶年收入中位數達21萬6875元，比伊州的平均中位數高出254%。