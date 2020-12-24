中途機場零接觸手機點餐 食物送到登機口

芝加哥中途國際機場推出「零接觸」手機點餐服務。(臉書官網)

芝加哥 中途國際機場 (Chicago Midway International Airport)近日推出「零接觸」手機 點餐服務，用戶可通過手機上網或掃碼登陸網站點餐，下單後食物還能直接送到登機口。

「零接觸」手機點餐服務由芝加哥航空管理局(CDA)與中途機場聯手推出，CDA指，該服務方便、安全、無接觸、易上手，也不需要下載手機應用程式(app)。

機場乘客、機組人員及機場雇員均可透過手機上網，或在機場隨處可見的二維碼掃碼進入網站GoEatMDW.com，即可瀏覽餐館菜單。

該網站訂餐後可選擇自取，或送到機場任意地點；下單後，用戶的手機還將收到訂單更新提醒，告知餐點的實時進展；支付方式也很多元，支持信用卡、借記卡(debit card)、Apple Pay和Google Pay。

目前參與該項目的餐館既有本地名店，也有全美連鎖，包括Arami、Big City Chicken、Billy Goat Tavern & Grill、DeCOLORES、Dunkin’ Express、Einstein Bros. Bagels、Harry Caray's Shortstop、Home Run Inn Pizza、Nuts on Clark、Woodgrain Neapolitan Pizzeria，名單還在不斷擴大。

受疫情影響，中途機場開放不到50%的商店和餐館，10月的乘客總量比去年同期減少58%，航班數量也下滑35%。

此外，芝加哥歐海爾國際機場的5號國際航站樓也有手機點餐服務，CDA計畫明年初在歐海爾機場的國內線航站樓也推出相應服務。