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機師確診引眾怒 長榮遭台交通部重罰100萬元

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

不顧勸阻 飛機照搭、派對照開

記者劉晨懿之╱綜合報導
聖誕節前夕，芝加哥機場出現人潮。(美聯社)
聖誕節前夕，芝加哥機場出現人潮。(美聯社)

疫情吃緊，儘管政府持續警告避免聚會、出遊，芝加哥機場聖誕節前夕仍人潮不斷。此外，芝加哥近期也取締兩場大型派對，以及五間餐廳、酒吧違反防疫規定。州長普立茲克(J.B. Pritzker)稱首周疫苗施打數超過全國其他州。截止於21日晚，共接種10萬991劑疫苗。芝加哥並計畫下周啟動第一個大規模疫苗施打站，以幫助更多醫護接種疫苗，該地點只接受預約。

12月17日至20日，包括Wood和Labriola等知名餐廳，因防疫違規而被商業和消費者保護局(BACP)調查和開傳票。依法，如果一家企業多次違規，可能會被處最高1萬500元罰款並強制關門。

另有兩場違規派對參與者超過50人且未保持社交距離或戴口罩，還收取入場費，違規場所被關閉及開出傳票。衛生官員在疫情期間已開出了370張類似罰單，進行7441次相關調查。

伊州23日新增6762例新冠病例，135例死亡；目前伊州病例總數為91萬8070例，共1萬5547人因新冠死亡。12月16日至22日全州陽性率為9%。

芝加哥市府指，收到Moderna公司疫苗後，優先提供長期護理機構，並開始為門診的醫生診所和新冠病毒測試點相關人員接種。

衛生官員一直警告民眾不要在這個假期出行，但芝加哥機場22日已經繁忙起來，人數超過今年其他時段。伊州去年共有610萬人年底假期出行，今年預計420萬人，下降30.4%，為連續11年增長後的首次下降。開車旅遊者減少27％，搭機者則少六成。

AAA公司數據也顯示，今年駕車出行者會是近12年來首次下降。聖誕及元旦兩周，四人中有一人計畫開車出遊，96％高於50里。約8450萬人將在12月23日至1月3日間搭機，為疫期新高。

疫苗 芝加哥 伊州

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