Hard Rock Northern Indiana硬石博彩娛樂中心 總裁Matt Schuffert率高層拜訪中國城樂宜居老人送溫馨！

Hard Rock Northern Indiana高層拜訪中國城樂宜居（后排左起）Beth、Tom、Joe、Matt、Aaron、 Ly、 Patrick，（前排左起）JianyeI Shao、Christi、鄭明效、Nancy、Virginia和負責制作美食的富麗華大酒樓老板劉國仕的合照。

Hard Rock Northern Indiana（硬石博彩娛樂中心）位於印地安那州94公路和Burr Street交界處，預計將於明年三月正式開業。該娛樂中心總裁 & 總經理 Matt Schuffert和市場發展部副總裁 Joe Branchik日前率領餐飲服務部副總裁 Patrick Brown, 桌上娛樂部總監Tom Gutierrez, 市場發展部總監Christi Hardesty, 客戶發展部總監Beth Sliwa, 業務發展部經理Aaron Aivarez, 行政主管（Host) JianyeI Shao and Ly Voong 等一眾高層籍聖誕節 和新年來臨之際，來到中國 城樂宜居拜訪老人，并為每位老人送來愛心午餐和防護用具，帶給老人們節日般的溫馨愉快！

由於疫情 ，為了保護老人們的安全，當天由大樓工作人員把食物送到每位老人房間，讓老人們品嘗美味午餐。經理Nancy和工作人員Virginia以及居民委員會主席鄭明效等代表樂宜居全體居民對Hard Rock Northern Indiana 送贈的愛心午餐表示衷心感謝。據悉，總裁Matt Schuffertt和副總裁 Joe Branchik都非常熱心公益，特別是對老人家關愛有加，即使疫情嚴重，也要盛行這次拜訪老人活動，十分有愛心，成為佳話！總裁 Matt表示，日后將會有更多與中國城等社區互動與公益，回饋社會。

Hard Rock Northern Indiana是首個坐落在 GARY印地安那（密歇根湖岸邊）的陸上大型博彩娛樂中心，擁有多元的娛樂博彩設施，大型表演中心以及星級酒店服務。在硬石博彩娛樂中心，您可以 盡情暢玩，盡情享受該中心的高檔牛排館，休閑自助餐以及低調的三明治美點等餐飲美食，是您休閑娛樂的好去處！更多關於Hard Rock Northern Indiana黑石博彩娛樂中心的信息，請致電：（219）977-7777。