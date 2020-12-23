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貨款平白多出10萬 芝華裔東主險遭詐騙

特派員黃惠玲／芝加哥報導
訂1萬4000多元的貨，卻收到多出10萬元的付款，異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)
訂1萬4000多元的貨，卻收到多出10萬元的付款，異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)

新冠疫情推升網購需求，不法之徒也趁勢鎖定此類交易為詐欺目標，一家芝加哥的家具店的華裔東主表示，該公司日前接獲來自杜拜的一筆1萬多元的訂單，但後來卻收到足足多出10萬的貨款，對方並要求將多付的10萬匯到指定帳號，引起業主警覺，該筆付款後證實為空頭支票，店主說，還好最後一刻察覺，否則不僅賠了貨品還得損失10萬現金。

這名華人業者說，這次遇到的詐騙手法非常高明，他的公司所設立帳號的銀行，在全美幾個城市有分行，但詐騙者刻意將付款支票寄到紐澤西州的分行，而不是該家具店經常造訪的伊州阿靈頓高地(Arlington Heights)分行，導致銀行收到支票後，無法像往常一樣通知業者，也使收款人很難第一時間察覺該筆款項是否有異狀。

差點上當的業者說，他向來非常小心防範詐騙，由於公司時常收到歐洲、中東的訂單，為避免匯款帳戶公開而讓不肖份子有可乘之機，還特別開立了一個專門提供客戶匯款的帳號，裡面僅保持最低存款額度以防萬一，這次收到杜拜訂單後兩天，他一早查詢網路銀行，發現一筆高達11萬多的款項入帳時，嚇了一大跳。

業主立即致電銀行，追查款項支付來源，而由於收到支票的地點為該銀行的外州分行，還多費了些時間查詢，在此同時，業主接到自稱訂貨者的電郵指稱，因會計作業錯誤，多匯了10萬元，要求華裔店家將多出款項匯到指定帳號。

從來沒有遇到這種事情的店東說，當天上午銀行告知該筆匯款已經入帳，「本來還在考慮既然錢進帳，是否要快點依照指示把錢匯出，沒想到接著就收到銀行緊急通知，該支票為空頭支票」。

銀行緊急關閉了家具店帳戶，避免遭人盜用，經過這次經驗，業者提醒，商店收到支票付帳貨款後，最好等幾天確定真的入帳再出貨或退款。

支票 詐騙 華裔

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