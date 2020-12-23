生命無價 警籲遇劫車保命第一

警方建議一旦遇劫，應該盡量記住嫌犯特徵。(芝警局影片截圖)

新冠疫情 不僅沒有緩解芝加哥 惡化的治安，反而有越來越嚴重趨勢，截至21日為止，芝加哥今年已累計發生超過740件謀殺，以及4000多件槍擊案，這兩項數據均打破2016年以來的最高紀錄，而其中劫車案件尤其增加明顯。

今年芝警已經接到至少1335件劫車舉報，比去年同期飆漲了514件，12月3日才發生一名退休消防隊員威廉斯(Dwain Williams)遭劫匪開槍打死的致命事件。

有鑑於此，芝加哥警局特別錄製「遇到劫車時該怎麼辦」的影片，警局表示，公眾一旦遇劫，應該謹記「生命無價，個人財物可以隨時取代」。

該部影片全長1分45秒(https://reurl.cc/bR04b3)，是以近日發生一宗送餐網約車遭「假訂餐、真搶劫」歹徒的案件為例，警察 指出，一旦遇到搶劫時，受害者盡量記住劫匪特徵，包括身高、體重、穿著，還有自己的車牌號碼，以及遭搶地點，車子逃逸方向，作為警方破案信息，提高破案機率。

此外，離開車輛時，一定要把引擎熄火，且務必把車鑰匙帶走，並記得將車輛上鎖，警察也提醒，隨時都要留意四周是否有可疑人事物。

警察說，如果遇到任何搶劫，第一時間就要撥打911舉報，警察並提醒，寶貴生命比什麼都重要，個人財物、車輛都可以替換，生命逝去卻無法挽回。