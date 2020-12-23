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返家停車遇劫 芝華男遭槍殺

特派員黃惠玲／芝加哥報導
關帥。(友人提供)
關帥。(友人提供)

芝加哥華人聚居的橋港區，21日傍晚發生一起致命槍擊案，一名33歲華人男子關帥(Shuai Guan)身中三到四槍，滿身是血倒在30街夾聯合街(Union Ave.)的巷子內，根據警方指出，受害華男在停車時遇搶劫而遭槍殺。

根據了解，警方已經逮捕兩名嫌犯，其中一名據信為開槍兇手，而這名槍手年僅16歲，搶匪在打劫關帥前不到10分鐘，才剛在隔壁一條街的長春藤幼兒園附近，劫走一輛華人的車子。

死者家屬表示，搶匪開槍打死關帥後，還下車把他身上的錢包拿走，「手法兇殘，令人髮指」。

警局發言人22日表示，案發時間為晚間6時左右，根據案發地點的監視影片顯示，關帥當時把車子停在路邊，正從車子出來時，一輛車子靠近要求受害人交出車鑰匙但遭拒，關帥接著馬上打電話舉報自己遭遇搶劫。

在與911通話當時，關帥也同時走離現場，但他身後有分別是速霸路與奧迪的兩輛車子尾隨，接著受害人走到住家後巷，歹徒乘坐的車輛追上並朝關帥胸部開槍，警察很快抵達現場，發現倒在地上的關帥已經死亡。

根據指出，關帥就住在案發地點旁，他雖持有隱蔽攜槍證，但警方向本報證實他當時並沒有攜帶槍枝，且現場也沒有發現槍枝。

一名下班的警察剛好住在附近，他向本報表示，他聽到幾聲槍聲後立刻從家裡跑出察看，第一時間沒有發現中槍者倒在巷子裡，約莫一分鐘大批警車、救護車趕到，才知道受害人倒在巷弄血流不止，傷勢相當嚴重。

熟悉受害者的友人22日接受本報訪問指出，關帥來自瀋陽，已經移民來美國10多年，目前在一家送貨公司上班，另一半現為家庭主婦，他非常疼愛四歲的兒子，雖然送貨工作辛苦，但他任勞任怨，就希望給妻子與孩子更好的生活，昨晚深夜獲知關帥遇害，「認識他的朋友都非常痛心」，更對芝城惡化的治安相當不滿與無奈。

與關帥一起從瀋陽到美國的另一名友人說，他就住在關帥家附近，「以前這邊治安都還不錯，但最近越來越恐怖，不但時常傳出劫車案，連我家都在上周遭闖空門」，他說，關帥是很小心謹慎的人，沒想到還是遇到死劫，消息傳出，大家都很惋惜，也心疼頓失支柱的關家母子。

由於年節接近，為搶劫、偷竊案件的高發期，芝加哥警局再次呼籲民眾，務必隨時留意四周安全，保持高度警覺，且車內不要置放財物。

受害者家最近剛裝了監視攝影，也將歹徒作案情形一一錄下。(特派員黃惠玲／攝影)
受害者家最近剛裝了監視攝影，也將歹徒作案情形一一錄下。(特派員黃惠玲／攝影)
案發地點多輛警車、救護車聚集。(特派員黃惠玲／攝影)
案發地點多輛警車、救護車聚集。(特派員黃惠玲／攝影)
案發地點多輛警車、救護車聚集。(特派員黃惠玲／攝影)
案發地點多輛警車、救護車聚集。(特派員黃惠玲／攝影)
警探22日中午與受害者家屬到案發地點調查。(特派員黃惠玲／攝影)
警探22日中午與受害者家屬到案發地點調查。(特派員黃惠玲／攝影)
警探22日中午到案發地點調查。(特派員黃惠玲／攝影)
警探22日中午到案發地點調查。(特派員黃惠玲／攝影)

華人 警察 美國

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