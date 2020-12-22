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下雪機率渺茫 芝加哥「白色」聖誕無望

黃惠玲
氣象局預報指出，今年芝加哥24、25日有寒流來襲，出門應留意保暖，但下雪機率低。(特派員黃惠玲/攝影)
氣象局預報指出，今年芝加哥24、25日有寒流來襲，出門應留意保暖，但下雪機率低。(特派員黃惠玲/攝影)

國家氣象局預測指出，今年芝加哥將沒有機會體驗「白色聖誕」或「白色平安夜」，根據氣象圖分析，24日前大芝加哥地區氣候溫和，24日則有寒流來襲，雖然不會下雪，但當天最高溫會跌到華氏18度左右，25日聖誕節當天會稍微回升到23度，周末氣溫最高會維持在33到36度間。

氣象預報指出，22日氣溫最高將達42度，23日更會一舉衝破50度，雖然氣溫低於平均紀錄，但會下雨且風大。

24日平安夜氣溫陡降，預估最高只有18度，可能會飄細雪，但並非真的下雪或積雪；25日預測為晴天，但高溫只有約23度；26日稍微回暖到33度，27日可能會飄雪或下雨，氣溫繼續爬升到36度。

此外，雖然寒流將橫掃芝加哥，但許多餐廳在聖誕節當天都繼續接單，最好的確認方法就是到提供預約餐館的網站Open Table查詢，至於華埠商圈的餐館，幾乎都仍在聖誕節當天提供外賣。

今年受到新冠疫情影響，以往聖誕節當天會營業半天的大型連鎖超市，今年大都已經宣布25日當天打烊不開門，如果臨時在聖誕節當天要去採購食材或用品者，最好先打電話確認是否營業，以免白跑一趟。

聖誕節 芝加哥 高溫

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