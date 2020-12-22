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嗆以核武報復中國病毒 印州警察遭停職

特派員黃惠玲╱綜合報導
已經刪除的紐曼臉書發文。(臉書截圖)
已經刪除的紐曼臉書發文。(臉書截圖)

一名印第安納州特雷豪特市警局(Terre Haute police department)的白人警官紐曼(Bradley Newman)，日前在個人臉書發文稱新冠肺炎病毒不是「意外」，中國應承擔責任，且提到「美國應對中國動用核子武器，以報復其利用新冠病毒作為生化武器」，該則貼文收到眾多投訴，警局隨後將紐曼停職並進行調查。

紐曼是在6日於個人臉書發出貼文稱，美國應該對中國使用核武，以報復其有目的利用生化武器新冠病毒，「只有我或是其他任何人也認同應該對中國動用核武？」發文寫著「新冠病毒不是意外，我已厭倦美國容許其他人凌駕我們之上，也很納悶為何人們不再把我們視為超級大國」，紐曼接著說，「中國需要承擔責任」。

該則貼文還說，「當日本侵襲珍珠港時，我們就以廣島、長崎行動(施放原子彈)回應，現在病毒在此已將近一年，是該送出信息，表達無法接受的時候了」。

此篇貼文公開後，有網民向其詢問，「你真的是在暗示因為疫情而去殺害數以百萬計的無辜男女、兒童嗎？」、「有何證據可以證明病毒是刻意散播？」，也有人要求他勿散播陰謀論，還有民眾回應，期待民選官員對疫情負起責任，而不是發布這種仇外的種族滅絕言論。

對於民眾的質疑，紐曼不以為然表示「沒錯，我就是這麼想的」，他還放話，「如果你不喜歡我的說法，不要關注我的帳號」，該則貼文後來已經刪除，但有人早已截圖存證。

特雷豪特市警局局長基恩(Shawn Keen)說，該則貼文絕不是他個人的價值觀，也不是該市警局以及特雷豪特市的價值觀，警局已經將紐曼停職並進行調查。

紐曼同時也是威格郡(Vigo County)的書記官，該郡隨後也宣布立刻將紐曼解職，並等待調查結果後做進一步處置。

特市市長貝納特(Duke Bennet)也呼應了警察局局長的聲明表示，紐曼的發文不能代表他以及該市的價值觀，該市正在調查其貼文是否違反市府的社交媒體政策。

特市改革行動組織(The Reform Movement of Terre Haute)創辦人莫爾菲爾德(Dominique Morefield)說，當她看到該則發文時，「不敢置信公僕竟然會公開發表這種言論」，她指責「這種說法非常種族主義與明顯排外」，她說，該事件十分荒謬，很高興警長對此事嚴肅處理。

特雷豪特市警官、威格郡書記官紐曼。(威格郡書記官辦公室臉書截圖)
特雷豪特市警官、威格郡書記官紐曼。(威格郡書記官辦公室臉書截圖)

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