我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

允確診者上班 伊退伍軍人之家釀33死

記者陳曼玲╱綜合報導

新冠疫情導致各醫院醫護人手嚴重短缺，而多個療養中心、老人院屢屢成為疫情熱點，也讓其照護工作人員不足問題惡化，伊利諾州退伍軍人事務廳(Veterans Affairs)的官員日前承認，位於拉謝爾郡(LaSalle County)的退伍軍人護理之家的員工，確診感染新冠病毒後仍繼續工作，導致該設施疫情一發不可收拾，至今已有33名退伍軍人住戶死亡，200多人染疫。

該名官員是在出席伊州眾議會委員會的聽證會，向聯邦美國職業安全與健康管理局(Occupational Safety and Health Administration)說明該退伍軍人之家疫情時，發表了上述言論。

拉謝爾之家在10月31日時，開始有住戶與員工相繼確診到染疫人數暴增，而列入該州疫情爆發區名單，州長普立茲克上周宣布，開除拉該設施的管理者梅爾布拉克(Angela Mehlbrech)，並繼續調查疫情爆發的原因。

州退伍軍人事務廳人事主管高貝克(Tony Kolbeck)解釋，該中心的夜班的看護人員不足，不得不允許已經確診員工自願參與值勤，否則確診住戶根本無人照顧。

高貝克說，該中心還允許一名確診的維修清潔工，從不同入口進入設施內工作，他表示，這名該職工有獨立使用的廁所，不會影響設施內其他住戶。

州衛生廳顧問哈爾特(Avery Hart)承認，他依照聯邦疾病控制防中心CDC的方針，在緊急情況下容許確診但無症狀員工繼續工作，他說，這些確診復工的員工負責照顧獨居的確診病患，哈爾特還提到，疫情爆發後，已在該設施和全州多處的退伍軍人之家，施行更多員工訓練和檢查，目前各設施內沒有新感染，表示防疫已見成效。

哈爾特說，州府已經於11月中旬，對該設施完成第一階段調查報告，且對院內的防疫漏洞做出應對，感染情況已獲控制，未來也會繼續要求員工保持高度防疫警覺。

疫情 防疫 美國

上一則

邁阿密台商會年終聚餐 歡送高明彥、孫博先

下一則

結束數月爭論！華府公校與教師工會簽返校協議

延伸閱讀

康縣新規 扣毒犯資產提高上限

康縣新規 扣毒犯資產提高上限
憂12月疫情惡化 麻州州長籲雪天居家、過節不聚會

憂12月疫情惡化 麻州州長籲雪天居家、過節不聚會
52.2%麻州人願盡快打疫苗 亞裔最積極

52.2%麻州人願盡快打疫苗 亞裔最積極
疫情惡化 麻州州長令經濟重啟倒退

疫情惡化 麻州州長令經濟重啟倒退
感恩節後病例激增 麻州經濟重啟倒退

感恩節後病例激增 麻州經濟重啟倒退

麻州確診新高 周末啟用伍斯特方艙醫院

麻州確診新高 周末啟用伍斯特方艙醫院

熱門新聞

楊恩出面控訴警察行為造成她身心受創。(CBS影片截圖)

過程全都錄！芝警突襲搜錯屋 無辜女裸體遭反銬

2020-12-16 12:14
一名男子偽裝成3M口罩供應商，騙取德州政府的1665萬元匯款。(Unsplash)

德州1665萬元買口罩 一片都沒到

2020-12-18 22:26
圖：pixabay

大雪恐降18吋 新賓發布冬季風暴警告

2020-12-14 15:25
喝咖啡不宜過量，適量最健康。(Getty Images)

適量飲用咖啡 有益健康

2020-12-16 15:10
莉蓮·布蘭卡斯（Lillian Blancas）。（Lillian Blancas公司臉書）

女律師贏得地方選舉 卻打不贏新冠

2020-12-14 19:09
伊州醫院每五家就有一家面臨嚴重人手短缺問題。(愛德華醫院臉書截圖)

周薪3000還是找不到人 逾2成醫院嚴重短缺醫護

2020-12-21 12:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議