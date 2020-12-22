允確診者上班 伊退伍軍人之家釀33死

新冠疫情 導致各醫院醫護人手嚴重短缺，而多個療養中心、老人院屢屢成為疫情熱點，也讓其照護工作人員不足問題惡化，伊利諾州退伍軍人事務廳(Veterans Affairs)的官員日前承認，位於拉謝爾郡(LaSalle County)的退伍軍人護理之家的員工，確診感染新冠病毒後仍繼續工作，導致該設施疫情一發不可收拾，至今已有33名退伍軍人住戶死亡，200多人染疫。

該名官員是在出席伊州眾議會委員會的聽證會，向聯邦美國 職業安全與健康管理局(Occupational Safety and Health Administration)說明該退伍軍人之家疫情時，發表了上述言論。

拉謝爾之家在10月31日時，開始有住戶與員工相繼確診到染疫人數暴增，而列入該州疫情爆發區名單，州長普立茲克上周宣布，開除拉該設施的管理者梅爾布拉克(Angela Mehlbrech)，並繼續調查疫情爆發的原因。

州退伍軍人事務廳人事主管高貝克(Tony Kolbeck)解釋，該中心的夜班的看護人員不足，不得不允許已經確診員工自願參與值勤，否則確診住戶根本無人照顧。

高貝克說，該中心還允許一名確診的維修清潔工，從不同入口進入設施內工作，他表示，這名該職工有獨立使用的廁所，不會影響設施內其他住戶。

州衛生廳顧問哈爾特(Avery Hart)承認，他依照聯邦疾病控制防中心CDC的方針，在緊急情況下容許確診但無症狀員工繼續工作，他說，這些確診復工的員工負責照顧獨居的確診病患，哈爾特還提到，疫情爆發後，已在該設施和全州多處的退伍軍人之家，施行更多員工訓練和檢查，目前各設施內沒有新感染，表示防疫 已見成效。

哈爾特說，州府已經於11月中旬，對該設施完成第一階段調查報告，且對院內的防疫漏洞做出應對，感染情況已獲控制，未來也會繼續要求員工保持高度防疫警覺。