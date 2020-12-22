醫院2成缺人手 周薪喊到3000都難補足

伊州醫院每五家就有一家面臨嚴重人手短缺問題。(愛德華醫院臉書截圖)

新冠疫情 推升醫院住院人數，同時也彰顯了醫護人員不足問題，根據統計，包括伊利諾州 在內，全美平均每五家醫院中就有一家面臨「嚴重人手短缺」，部分醫院甚至不惜開出「周薪3000元」徵才，芝加哥大學教授戈特里布(Joshua Gottlieb)分析，祭出高薪仍無法找到足夠人手填補醫院需求，可見醫護人員不足，已是全美醫院的共同難題。

芝加哥論壇報報導，儘管新冠疫苗已經針對醫護人員展開第一波接種，但醫療工作人員表示，由於疫情導致許多人感染無法上班，加上幾乎每家醫院都增加病床，導致上班醫護工作格外疲憊，醫護人員說，各醫院財政收入因為疫情而明顯減少，迫使醫院不得不重新允許進行某些選擇性手術以增加收入，因此人手不足問題其實並未因新冠住院人數降低而獲得改善。

目前印第安納州已經採取暫停部分選擇性手術的方法，以舒緩醫院人力困境，但伊州 仍未停止醫院進行選擇性手術。

Amita醫院茱麗葉醫療中心護士、伊州護士協會副總裁米德(Pat Meade)說，醫護需要休息，不可能一直要求同一群人無止盡付出。

根據統計，今年9月勞工節左右，只有9%的伊利諾州醫院表示「面臨人手嚴重短缺問題」，到感恩節後，這個數字激增到26%，12月此數據微幅下降，現階段每五家醫院中，有一家表示「人手嚴重不足」。

芝城郊區愛德華─艾姆赫斯特醫院(Edward-Elmhurst Health)的新冠病毒總指揮醫師卡圖(Sanjeeb Khatua)說，除了新冠患者增加，造成醫院人力吃緊外，許多醫護人員感染病毒而無法上班，也是人力問題惡化的主要原因之一，她說，過去一周，該醫院就有25名員工確診染疫。

此外，以往很容易從職業轉介中心，找到臨時代班的護理人員，現在卻因為例如威斯康辛州、加州等地的疫情比伊州嚴重，醫護短缺情況也更緊急，而紛紛以雙倍薪資「搶」走了這些臨時工的人力。

另方面，從秋季開始的第二波疫情，也成為另一個助長醫護不足的原因，目前伊州包括任何病因住院的人數，平均一天為2萬5000人，比去年同期增加了至少6000人。