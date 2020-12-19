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明州放寬防疫 戶外聚會上限15人、 室內10人

記者陳曼玲/明尼蘇達州報導
明州冬天又長又冷，儘管設置了戶外座位區，餐館、啤酒屋的生意大不如前。(記者陳曼玲/攝影)
明州冬天又長又冷，儘管設置了戶外座位區，餐館、啤酒屋的生意大不如前。(記者陳曼玲/攝影)

明尼蘇達州州長沃茲(Tim Walz)宣布該州最新防疫規定，即日起允許戶外聚會上限包括三個家庭共15人；室內聚會最多可有兩個家庭共10人；同時健身房的容客率放寬為25%，此外，從1月4日起，重新開放青少年和成人的室內運動；1月18日起，幼稚園到五年級的學生可重返校園上課，不過，餐館堂食未包括在開放限制之列。

沃茲表示，明州在11月20日因疫情告急而收緊多項防疫措施，現階段已見成效，因此他決定即日起放寬防疫規定，但是沃茲對餐廳仍未放鬆限制，室內用餐仍然禁止，只能外賣，戶外用餐客容率則提高到50%，他說，酒吧、餐廳、啤酒屋等的堂食禁令，將至少持續到明年1月11日。

由於當地冬天寒冷，沃茲所簽署的2億1600萬元的協助小商家的紓困方案中，將拿出8800萬元資金直接撥給餐廳、酒吧和健身房。

CBS新聞報導，明州有些商家組成「重啟明州聯盟」(Reopen Minnesota Coalition)，超過150個商家堅持開放堂食，但這些商家同時也會遵守防疫規範，例如戴口罩和減少容客率。

沃茲說，主張重開的餐廳只是全州數千個商家中的少數，他相信多數明州人都為了公眾健康而犧牲自我利益，他說，雖體諒這些想重開的商家多半是為了生存，但沃茲主張打敗病毒最為優先，經濟復甦其次。

明州衛生廳廳長梅爾侃(Jan Malcolm)說，幾周前明州新冠確診率為15.3%，目前微幅下跌到12%到13%之間，雖有改善但仍處於高危險狀態。

至於新冠疫苗的接種，該州傳染病中心主管依瑞斯曼(Kris Ehresmann)說，衛生廳將依照免疫防治諮詢委員會(Advisory Committee on Immunization Practices，簡稱ACIP)和疾病防治中心CDC的指示來訓練相關人員，該州已於15日起開始讓首批醫護接種疫苗。

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