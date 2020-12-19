我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

就在今晚 Ourhope線上開唱五力全開

黃惠玲
「五力全開 Our Hope線上演唱會」19日晚間7時線上開唱。(主辦單位提供)
「五力全開 Our Hope線上演唱會」19日晚間7時線上開唱。(主辦單位提供)

世界日報為鼓勵美國華人走出疫情，邁向2021年，邀請美國麥當勞贊助活動，特舉辦「五力全開 Our Hope線上演唱會」於19日美東時間晚9時，線上播出。

活動邀請華語歌壇巨星彭佳慧、周興哲、林宥嘉，以及YouTube歌手陳以桐(Jason Chen)、蔡恩雨(Priscilla Abby)等五位知名歌手獻唱，希望帶給華人全新展望。

彭佳慧是金曲歌后，並因參加中國「我是歌手」擁有高人氣。她希望這次線上演唱會，能用歌聲帶來正面能量。將首唱新專輯的「總是會好的」。

周興哲有情歌小王子、創作暖男及亞洲創作天王等稱號，歌曲皆為他自創，其中「以後別做朋友」、「你，好不好」的MV在YouTube點閱數均破億，也成為在周杰倫、林俊傑之後，擁有兩首歌破億點閱的華人歌手。當天他將演唱五首自創歌曲。

林宥嘉多次入圍台灣金曲獎最佳國語男歌手獎。有迷幻王子稱號，他鼓勵華人朋友用愉快心情迎接2021年，記得今晚與他一起「兜圈」，享受美好時光。

Jason Chen(陳以桐)是台灣裔美國籍的雙語流行歌手，原為Youtube翻唱紅人，近年陸續推出原創歌曲及專輯，其YouTube頻道已有194萬人訂閱，以及超過3.8億的總點閱數。

蔡恩雨(Priscilla Abby)是馬來西亞華人，還有「電音公主」之稱號，也因為翻唱電子舞曲的曲風而在網路上爆紅。

只要上活動網站，並提前登記即有機會獲明星親筆簽名的麥當勞T恤。活動官網: Ourhope.worldjournal.com。

華人 美國 YouTube

上一則

波士頓動力再易主 現代汽車購八成股權

下一則

「五力全開」就在今晚！彭佳慧、林宥嘉5歌手 唱出新希望

延伸閱讀

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散
「五力全開」19日晚開唱 5歌手唱出新希望

「五力全開」19日晚開唱 5歌手唱出新希望

「五力全開」彭佳慧 12/19唱出希望

「五力全開」彭佳慧 12/19唱出希望

彭佳慧唱出希望「總是會好的」 12/19線上見

彭佳慧唱出希望「總是會好的」 12/19線上見

林宥嘉用兜圈，輕緩華人生活步調 12/19五力全開Our Hope 線上演唱會

林宥嘉用兜圈，輕緩華人生活步調 12/19五力全開Our Hope 線上演唱會
周興哲問「你，好不好」用音樂為您唱新希望-五力全開Our Hope 線上演唱會

周興哲問「你，好不好」用音樂為您唱新希望-五力全開Our Hope 線上演唱會

熱門新聞

楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
楊恩出面控訴警察行為造成她身心受創。(CBS影片截圖)

過程全都錄！芝警突襲搜錯屋 無辜女裸體遭反銬

2020-12-16 12:14
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩