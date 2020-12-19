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寒冬送暖 Grubhub不收芝城送餐費

黃惠玲
Grubhub向芝加哥的用戶，提供三個月送餐費全免的優惠。(特派員黃惠玲/攝影)
Grubhub向芝加哥的用戶，提供三個月送餐費全免的優惠。(特派員黃惠玲/攝影)

送餐平台DoorDash針對芝加哥「「第三方外賣平台收費上限15% 」新規，做出芝城點餐需增收1.5元額外費用的「加價」措施，而另一家同業Grubhub不僅未增加收費，反而決定回饋此間消費者，即日起凡透過Gurbhub於芝加哥餐館叫外賣的顧客，一律可免除遞送費，優惠期為三個月。

這項優惠的有效範圍，包括在該平台上提供外賣點餐的芝加哥與周圍郊區的餐館，只要用戶透過Grubhub向上述餐館點餐，都可享有免遞送費，該公司發言人柯林茲曼(Grant Klinzman)說，此舉希望讓芝加哥每位用餐者，在今年冬天都可免除支付外送費， Grubhub的作法與DoorDash形成鮮明對比。

為減少餐飲業負擔，芝加哥市議會剛通過「第三方外賣平台收費上限15% 」的新規，強制壓低了送餐平台原本高達三成收費標準，導致送餐平台收入銳減，占據廣大送餐市場的DoorDash公司8日宣布，所有從芝加哥餐館訂購外賣餐的消費者，都需額外支付每單1.5元的費用。

有意參加Grubhub這項優惠者，可在12月31日前上網登記，進入該公司網站或app後，直接點選Grubhub+加入，此選項將給予參加者減免三個月的外送費，但單次點餐金額需超過12元。

所有使用Grubhub的大芝加哥區餐館，都將自動升級為Grubhub+服務，且不會增收任何費用，此優惠將到明年3月中旬截止。

明年此免費服務到期後，顧客可以選擇取消，或是每個月多繳9.99元繼續加入該項服務，消費者需留意的是，如果點餐項目包括酒精飲品的話，將無法享受免外送費的優惠。

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