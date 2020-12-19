我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

伊州餐館苦撐 56%付不起12月租金

黃惠玲
光靠外賣，餐館很難存活。(The Grail Cafe臉書)
光靠外賣，餐館很難存活。(The Grail Cafe臉書)

一項最新的調查指出，伊利諾州有56%的餐館、酒吧業主，無力支付12月份的全額租金，這項比率在全美範圍更高達61%。

根據波士頓的小企業網路研究公司Alignable的統計顯示，Alignable是從今年夏季開始定期追蹤調查疫情對於小企業、小商家的衝擊，該公司執行長葛洛夫斯(Eric Groves)說，今年夏天時，因為各地紛紛重啟經濟，整個商業情況明顯好轉，然而從9月份入秋開始，受到新冠確診人數增加，情勢再度反轉。

他說，尤其是向伊州這類因為氣候轉冷，而很難繼續維持戶外用餐的州別，所受到的波及最直接也最嚴重。

統計顯示，全美餐館無法全額支付11月店租的比率為42%，到12月份此比率大幅增加了19%，達到61%，而餐飲業也是所有行業中，最多人無法支付12月份租金的類別，排名第二的是美容沙龍業(46%)、旅遊休閒產業居第三(43%)。

受新冠疫情影響嚴重的伊州，於9月份時只有27%的餐廳、酒吧付不出全額店租，到10月份此比率增長到46%，11月份再度提高到54%，12月份微幅增加到56%。

與酒吧比較起來，餐館還算幸運，因為可以做外賣或取餐，葛洛夫斯說，但這種方式仍然不足夠產生可維持開銷與營利所需的收入。

Alignable統計，從今年4月份以來，約三分之一的小企業都面臨支付租金的困境，部分專家分析，只有一些能與房東達成協議的小企業，才有機會在這場疫情下存活下來。

在伊州、印州及科羅拉多州等地擁有六家Kuma's Corner餐館的東主凱恩(Ron Cain)說，唯一餐館自有的據點為芝加哥貝爾蒙大道上的建物，其他五處分店過去幾個月來，都必須與房東協商延後支付店租，「房東是否給予租金繳付寬限，是餐館存活的關鍵」。

在餐廳各項支出成本中，「員工薪資」與「店租」為最大的兩項開銷，Alignable表示，許多餐館都仰賴著聯邦或地方政府提供的緊急援助經費，勉強維持基本營運。

伊州冬季寒冷，在餐館戶外用餐區吃飯，仍須穿著厚重外套。(特派員黃惠玲/攝影)
伊州冬季寒冷，在餐館戶外用餐區吃飯，仍須穿著厚重外套。(特派員黃惠玲/攝影)

剛獲得芝市府提供一萬元補助的餐館The Grail Cafe東主霍姆斯(Holmes)說，這筆錢對他的餐館很重要，但每次申請這類所謂的「緊急資金」卻耗時過久，讓他在等待期非常緊張，「目前餐館只有外賣，開店時的單日收入大概只有300元」，現在終於等到額外的金援，但能繼續撐多久，他沒有充分信心。

租金 疫情 伊州

上一則

OurHope線上演唱會 5歌手今晚唱出新希望

下一則

麻州第2批疫苗配額被砍 州長失望、民眾擔憂

延伸閱讀

逾6成餐館 無力支付12月份店租

逾6成餐館 無力支付12月份店租
伊州疫苗開打 5醫護率先接種

伊州疫苗開打 5醫護率先接種
伊州輝瑞疫苗今開打 莫德納疫苗下周可望加入接種

伊州輝瑞疫苗今開打 莫德納疫苗下周可望加入接種
疫情衝擊 伊州大學註冊數減7%

疫情衝擊 伊州大學註冊數減7%
NFL／對決布雷迪 馬霍姆斯傳462碼險勝

NFL／對決布雷迪 馬霍姆斯傳462碼險勝
NFL／紅雀扮黑馬 鋼人有爭冠潛力

NFL／紅雀扮黑馬 鋼人有爭冠潛力

熱門新聞

楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
楊恩出面控訴警察行為造成她身心受創。(CBS影片截圖)

過程全都錄！芝警突襲搜錯屋 無辜女裸體遭反銬

2020-12-16 12:14
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩