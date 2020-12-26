美國華人華僑聯合總會主辦、美國華人研究中心（華人智庫）承辦的首屆全美華人合作論壇

由美國華人華僑聯合總會主辦、美國華人研究中心（華人智庫）承辦的首屆全美華人合作論壇在Zoom Meeting線上舉行

12月12日，由美國華人 華僑聯合總會主辦、美國華人研究中心（華人智庫）承辦的首屆全美華人合作論壇在Zoom Meeting線上舉行。來自全美不同地區的七位精英華裔 嘉賓進行了精彩的演講，逾三百人參與了此次線上論壇，活動得到了社會各界人士的贊譽。本屆論壇的舉辦，具有里程碑的曆史意義，開啟了全新的華人合作模式，將成為促進華人華僑全方位實力增強的新平台。

論壇發起人、美國華人華僑聯合總會主席林建新先生表示，此前一直有舉辦全美華人合作論壇的搆想，新冠疫情并沒有阻礙舉辦論壇的計划和進程，線上舉辦成為了會議開展的新方式。他還表示，在經過與美國各地精英的探討后，“凝聚共識、團結合作、融入主流、維護權益”成為了各界普遍認同支持的論壇宗旨，今后的論壇和相關活動都將圍繞該主題開展。

參加首屆全美華人合作論壇的演講嘉賓包括：賓州華人僑團聯盟共同主席朱楓先生、中美酒店總商會主席林建中先生、北美清華校友會聯合會會長仰文奎先生、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍先生、洛杉磯社區互助聯合會會長孟憲軍先生、美國中西部華商會執行會長陳遼瑞先生、美國波士頓福建總商會會長謝鋒先生。

嘉賓中有長期為爭取華人權益奮斗的社會活動家，也有在商界打拼多年的成功企業家。嘉賓們來自餐飲、酒店、金融投資、房地產、科技創新、文化交流等多種商業領域，均有極為丰富的多次創業及激活人生經驗。

演講中，嘉賓們普遍表示，美國的華裔居民人口數量逐年增加，需要在美國政界和商界建立起符合人口規模的、有效力的合作平台，合作論壇剛好成為了迎合該機遇的突破口。他們還祝願，全美華人合作論壇及相關活動能夠越辦越好，且表達了願意協作支持，共同推動論壇進一步發展的願望。

嘉賓們提出，當前階段正處於中美關系發展定位的關鍵時刻，撲朔迷離的總統大選更關乎每一個華人家庭的未來。因此，呼吁在美華人多關注移民政策，政局發展，參政議政，建立共識。用行動發出聲音，逐步形成維護族裔權利的力量。同時希望在美國有成功創業和社區成長經驗的華人精英，抽出寶貴的時間，積極參與，推波助瀾，為全美華人合作做出更多貢獻。

希望大家今后繼續關注《全美華人合作論壇》，并積極參與分享有利於促進全美華人攜手合作的經驗與思想。也歡迎和感謝對論壇工作的進一步完善而提出您們的建議。