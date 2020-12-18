文化大賽迎新春 萬元獎金等你拿

太古廣場—瑞華杯迎春文化系列活動日前舉行線上開幕式。(主辦單位提供)

太古廣場—瑞華杯迎春文化系列活動日前舉行開幕儀式，即日起到明年2月13日間，聯豐廣場與瑞華中文學校將攜手推出作文、繪畫、演講與辯論、國際象棋大賽，且將提供超過萬元的獎金，以鼓勵踴躍參與，弘揚中華文化。

主辦的瑞華中文學校校長奚建表示，受新冠疫情 影響，瑞華中校已經改成網課多時，這項系列文化活動，希望能豐富學生們的學習，並提振孩子興趣，他也提到，瑞華中校建校達28年，目前有1000多名學生、60多位老師，為中西部地區最大規模的中文學校。

該項活動的主要贊助方、聯豐集團董事長倪舉淩表示，學習中文是華裔第二代了解和傳承中華文化的關鍵，他很榮幸能參與瑞華中文學校聯合舉辦系列迎春文化活動，也同時打造太古廣場成為弘揚文化的商城。

新當選伊州州眾議員 的楊啟華、203學區 委員梁保羅、大芝加哥地區華人華僑聯合會主席鄭征、全美中文協會副主席展望等人，也都參加了這場線上開幕式。

瑞華中校學生、家長等，並陸續在開幕儀式上表演朗誦、民樂演奏、舞蹈等精彩才藝。

詳細比賽內容，可直接到瑞華中校網站點選「系列文化大賽」後，查看各項比賽的規定，網址：https://reurl.cc/gmVEA7。