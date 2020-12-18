芝旅行隔離令今起縮短為10天 「紅州」增12個

全美多達31州均列入芝加哥旅行隔離令的「紅州」名單。(芝加哥衛生局官網)

根據疾病防治中心CDC公布的防疫方針，芝加哥 市府更新旅行命令，從18日起，凡自疫情 列為「紅州 」進入芝市的民眾的居家隔離天數，將從14天減為10天，芝城並增加了12個新的「紅州」名單，而唯一「降級」的只有愛阿華州，今起該州將列入「橘州」。

芝加哥市府網站指出，包括波多黎各和華府在內，目前有49個州在芝市的旅行隔離令名單上，其中31州列為「紅州」，有17州為「橘州」，唯一「黃州」為夏威夷州，芝市建議民眾避免到紅州和橘州旅行(avoid travel)，也最好不要到黃州進行非必要旅行(avoid non-essential travel)。

芝加哥旅行隔離令分成「紅、橘、黃」三色，疫情比芝加哥嚴重為「紅州」，意即每10萬人有60人感染的地區，旅客進入芝城後必須隔離10天。疫情與芝市差不多的列為「橘州」，從橘州抵芝者，可選擇隔離10天或出具72小時內的病毒檢驗陰性證明免隔離，至於疫情緩和的「黃州」，僅需遵守戴口罩、保持距離規定即可。

新增列「紅州」的州別包括：阿拉巴馬、亞利桑納、阿肯色、加州、康乃狄克、德拉瓦、肯塔基、麻州、密西西比、新罕布夏、賓州、田納西，和西維吉尼亞；「橘州」除了降級的愛州外，還新增了緬因和佛蒙特州。

芝衛生局說，旅行民眾即便沒有新冠症狀，仍要在抵達前做病毒檢測，或抵芝後按規定隔離，違規者每天可處100元到500元不等罰款，最多可累計到7000元。

不受旅行限令的情況，則包括因為醫療需要或監護人探訪的行程，或是從事必要行業的商務旅行，如果搭機在芝市過境或開車停留24小時內，或是每日從鄰州抵芝的通勤工作者，均不需要隔離或提供檢測報告。

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