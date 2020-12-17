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全都錄！芝警突襲搜錯屋 非裔女裸身驚恐遭銬

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
楊恩出面控訴警察行為造成她身心受創。(CBS影片截圖)
楊恩出面控訴警察行為造成她身心受創。(CBS影片截圖)

芝加哥一名女社工約兩年前下班回家正脫了衣服準備換下上班服裝時，突遭10多名警察闖入屋內搜索，裸體且雙手遭銬約20分鐘的她，十分驚恐至少向警察詢問「究竟發生什麼事」但都未獲理會，警方後來確認弄錯嫌犯地址，這名婦女日前獲法官允許取得事發當時警察隨身攝影機拍下的影片，她15日公開該段視頻且出面受訪仍忍不住落淚說，「我至今仍驚魂未定」。

(影片來源：youtube)

楊恩接受CBS訪問並將公布影片前幾個小時，市府收到消息一度由律師向聯邦法院提出緊急動議以阻止影片播出，該動議後遭法官否決。

女社工正寬衣 警突闖入

此事件當事人為非裔的楊恩(Anjanette Young)是在2019年2月21日晚間7時左右下班回到家，正寬衣準備換衣服時，突然有巨大撞擊聲，她還沒有反應過來，10多位穿著制服的警察破門而入，警察邊喊「警察搜索，手舉起來，手舉起來」，從影片中可以清晰看到沒有穿衣服的楊恩，驚恐站在客廳不知所措，接著有名警察將她雙手銬在背後。

10多名警察翻箱倒櫃

稍微回過神後，楊恩問警察究竟發生什麼事，「這裡只有我，沒有別人，你們要找誰？你們找錯房子了」，楊恩試圖向警察解釋但未獲回應，警察只是拼命翻找房間，看著滿屋子的帶槍警察，「我感覺我只要稍微亂動一下，可能就會被打死」。

搜索途中，有警察拿了一件浴袍批在楊恩身上，但因為她雙手被銬無法扶住衣服，披了等於沒披，期間警察幾次站在她的前面，卻無人幫她重新把衣服披好遮住身體，「每一分鐘就像永遠一樣久」。

楊恩說，她至少向警察說了43次「你們弄錯地址」，也不斷懇求警察讓她到房間穿好衣服，但遲遲沒有得到許可，直到整個行動進行15分鐘後，有一名女警進來，才把她帶到房間穿好衣服，但接著還是將她的雙手銬住。

20分鐘後才發現抓錯人

20分鐘後，警方發現線人提供有關23歲的攜槍重刑犯的居住地點有誤，嫌犯其實是住在楊恩家的隔壁，一名警察在離開前向楊恩當面道歉，並承諾會修好大門。

楊恩於去年11月以「資訊自由法」(Freedom of Information, FOIA)，向警察要求取得這段警察隨身攝影機所拍下畫面但遭拒，她一狀告上法院後才順利拿到影片，

警察 攝影 非裔

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