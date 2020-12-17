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芝加哥慈愛醫院關閉案 伊州府壓倒性否決

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊利諾州醫療設施與服務評估委員會否決慈愛醫院的關院提案。(特派員黃惠玲/攝影)
伊利諾州醫療設施與服務評估委員會否決慈愛醫院的關院提案。(特派員黃惠玲/攝影)

伊利諾州醫療設施與服務評估委員會(The Illinois Health Facilities and Services Review Board)15日以6：0的票數，否決了芝加哥慈愛醫院(Mercy Hospital)的關閉提案，這也意味著這所緊鄰華埠，且華人病患高達三成左右的醫院，明年可望繼續為社區服務。

慈愛醫院隸屬於伊州「醫院保護網」(hospital safety net)，慈愛醫院隸屬於Trinity Health系統，該系統計畫整併旗下 醫院後，重新興建兩做新的醫院及地方診所，估計投資11億元，而Trinity Health希望州府可以撥給5億2000元的補助款。

慈愛醫院已成立了170年，一直是布朗茲維爾社區(Bronzeville)的非裔居民，及華埠、橋港區的華裔居民的主要醫療資源，該醫院約有1700名員工，在經歷多年虧損後，7月底宣布在明年2月到5月間，關閉該醫院急診及門診，慈愛醫院表示，醫院平均每個月虧損400萬元，且未來五年預計還需投入一億資本才能繼續經營。

關院計畫曝光後，包括華埠在內的附近社區，陸續向伊州相關機構請願、陳情，希望留住這個少數族裔社區最需要的醫療據點。

伊州醫療設施與服務評估委員會對此召開聽證，15日聽取數十位社區成員、醫生、護士主張保留醫院的作證，長達四小時的會議後，委員會以壓倒性票數，推翻了慈愛醫院的關閉提案，Trinity Health對於該決定感到十分失望，但也表明不會放棄關院，預計明年年初會再次向委員會提案。

評估委員會成員莫瑞(Linda Murray)表示，慈愛醫院沒有提出合理關院的理由，她也不認同該醫院稱「關院不會為南區帶來醫療負面影響」，身為醫生的莫瑞說，尤其現在新冠疫情仍未緩解，該提議特別讓人痛心。

就讀醫學院的華裔學生張貝蒂(Betty Chang)在聽證會上說，關掉慈愛等於抽掉對少數族裔的醫療服務，而這些社區是最需要協助的族群。

之前曾積極號召華埠社區參與反對關院的伊州州眾議員馬靜儀表示，非常感謝評估委員會的正確決定，她說，新冠疫情期間將慈愛醫院關閉，對移民社區將帶來嚴重影響，且該醫院看診的患者中，多達25%到35%為華人。

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