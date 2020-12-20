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唐人街家庭牙醫中心喬遷新址-天河城將繼續為您提供安全的牙科治療服務！

本報芝加哥訊
唐人街家庭牙醫中心喬遷天河城二樓208室，將繼續為您提供安全的牙科治療服務！
唐人街家庭牙醫中心喬遷天河城二樓208室，將繼續為您提供安全的牙科治療服務！

「唐人街家庭牙醫中心」日前喬遷至位於唐人街 ARCHER & CANAL的河城二樓 208室，并已營業。該牙醫診所的服務項目包括：牙病診治（蛀牙、磨牙、緊咬牙、牙齒酸軟無力、關節疼痛彈響，牙齒劈裂，牙齒缺失等），牙科手術（種植牙、牙冠、補牙、瓷貼面、義齒等）以及牙齒護理（深度洗牙，牙齒保健免費咨詢等）。針對疫情，余佩櫻牙科醫師及該中心醫務人員嚴格遵循 CDC、IDPH、OSHA、ISDS和美國牙科協會提出的感染控制和預防建議，制定了嚴密的保障安全措施。

該中心在疫情期間已進行了一些應對措施，例如辦公室：1）iWave空氣淨化系統使用針尖雙極電離技術去除病毒、細菌、黴菌和過敏原。2）清除雜誌，報紙，候診室中的多餘物品。3）經常消毒空間、用具表面等。同時，預約患者可以期望的：1）在接待區檢測溫度。2）入門可用洗手液。3）客人就座前漱口。4） COVID-19預先篩選事先預約。唐人街家庭牙醫中心要求員工工作規程：*必需的PPE、戴頭套、護目鏡、面罩、醫用口罩、防油袍。所以，歡迎廣大舊雨新知朋友前來天河城全新唐人街家庭牙醫中心（提前預約）就診。

唐人街家庭牙醫中心醫務人員感謝每一位患者朋友對我們提供的健康與安全服務的信任。全體牙醫中心醫務人員將一如既往地繼續為您提供卓越的服務和安全的牙科治療。「唐人街家庭牙醫中心」新的診療時間為周一（9am-6pm)，周二、三（10am-7pm)，周四（9am-3pm)，周五（9am-2pm)，周六（8am-2pm 要預約），新地址：2252 S. CANAL ST #208, CHICAGO, IL 60616 (天河城二樓），查詢/預約電話：(312)842-0888（提供免費停車）。

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