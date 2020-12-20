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太古廣場與瑞華中文學校聯合舉辦云端迎春系列文化活動

本報芝加哥訊
太古廣場與瑞華中文學校聯合舉辦云端迎春系列文化活動。
太古廣場與瑞華中文學校聯合舉辦云端迎春系列文化活動。

由聯丰集團、太古廣場和瑞華中文學校聯合主辦的「太古廣場－瑞華杯，迎春系列文化活動」于12月12日拉開序幕。疫情下，嘉賓云集于云端，參與了這個盛大系列文化活動開幕式，開幕式由王一梁先生和高莉女士主持。活動除奧羅拉市長代表，新出爐市議員楊啟華，203學區委員Paul梁，華聯會主席鄭徵，全美中文學校協會副會長展望，大芝加哥福建總商會會長鄭時恆，美國中餐協會主席胡曉軍，香港華協會主席、香港超市董事長陳健明，希林協會主席Bill Liu，評委代表鄭小川，瑞華董事長蘇潔，聯丰集團地產部總經理Judy倪等嘉賓致詞預祝活動成功外，活動還安排了古箏、朗誦、歌唱、舞蹈及有獎競猜游戲等豐富多彩文藝節目助興。

瑞華中文學校校長奚建首先致詞，感謝聯豐集團董事長倪舉凌先生對這次活動的大力支持，他聲稱，舉辦這個活動」，目的是提升孩子們學習中文的興趣，他并祝願活動圓滿成功，每位參賽者都能取得優良的成績。聯豐集團董事長倪舉凌在致詞時表示，很高興在云端和大家見面，「太古廣場－瑞華杯，迎春系列文化活動」是一項對學習中華文化延續的傳承活動，對海外華人和小區具有重要意義，倪舉凌還與大家分享自己小孩學習中文的好處，鼓勵參賽的學生志在參與，他指出，每位參與者都會是贏家！

太古廣場開發商聯豐集團是一家成立十多年的大型華裔企業，主要從事地產開發、建材進出口、投資等方面的業務。聯豐集團致力精心打造太古廣場項目，為西郊華人帶來購物、美食、休閑、文化一站式體驗，并讓太古廣場成為芝加哥知名的西郊中國城、亞洲酷城。聯豐集團太古廣場感謝社會各界的關心協助和大力支持。聯豐集團還多次免費提供場地與華人社區舉辦一些大型活動，例如餃子宴，慈善捐贈活動和華文教育及傳承和發揚中華文化等領域的活動。

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