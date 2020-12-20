中國傢俱藝品中心歡慶聖誕新年全面 30% - 50% OFF

中國 家具38年來, 以對品質與品味的堅持,成功將中國文化以質樸渾巧工藝家俱精品融入北美的生活之中. 為感念各界的支持,並秉持歷年傳統,現為您精心準備了一年一度的特賣會,以高品質的家俱彰顯您的地位, 以精緻的裝飾藝品襯托您的品味, 同時惠顧客人享有一年一度的年終大折扣 ！

遠近馳名，享譽全美國 的芝加哥 「中國傢俱藝品中心」為了慶祝成聖誕和新年，全面7折至半價大傾銷，特賣會熱賣期有限，歡迎大家前往選購，勿失良機。

擁有全美最大一萬五千呎展示間的中國傢俱店位於芝加哥西郊威斯蒙市南凱思道三十五號(35 S. Cass Ave., Westmont, IL.60559)，該中心成立以來，秉持提供高品質的傢俱與熱忱的服務態度，其業務蒸蒸日上，客戶遍及全北美各地。

東主周勝偉先生對傢俱有濃厚的感情，同時對傢俱產品深具信心，他表示：中國傢俱藝品中心之所以能在美中地區享譽二十二載，其成功的道理在於專業的執著，以專業的知識、不斷創新的經驗，追求完美的理念所累積堆砌而成的。該公司創辦人周金龍先生自五十年代即由科班出身，從基本到理論實務，無論是材料、手工與設計等俱備非常扎實的基礎，對商品品質的要求及對傢俱市場的深入了解，一直獲各界人士的肯定，在一九七三年至一九七九年任台北市傢俱同業工會理事長時，帶領傢俱界跨出國門，正式走向世界並拓展全球的商機。並於一九八二年隨著拓展業務的腳步，中國傢俱藝品中心進軍到北美大芝加哥區發展並開闢一片天地，讓中國傢俱歷久彌新。

多年來該藝品中心本著對傢俱藝術的承先啟後，延續對產品的追求，一面承傳中國精湛的工藝及細膩的設計，同時配合時代的潮流，開發出實用的作品，這些精品不但中國人看了驕傲，西方客戶看了更是愛不釋手，更由於該公司專業的設計能力使得作品在美國傢俱雜誌上履次接受報導刊登。

據周先生介紹說：紅木傢俱的製作是一門高深的學問，一件好的紅木傢俱，除了要真材實料外，外形的設計、結構的組成、精緻的雕刻、光滑的打磨及聲漆的處理都會影響其品質，均需每個步驟的把關，才能展現它的價值與美感。中國傢俱藝品中心二十二年來，為了保護客戶的利益，該中心出售的紅木傢俱一律提供「終身服務保證」，以此保證紅木傢俱的產品不僅體現出它高貴的價值，也讓它更有歷久傳代的實質意義。

中國傢俱藝品中心歷經二十二年的發展，目前商場占地達三萬多呎，各類傢俱美倫美奐，式樣繁多，從明清的古典傢俱到擁有改良風格的紅木傢俱及各類擺飾品應有盡有。負責人周先生表示：該中心自設的工廠，產品大部份直銷美國及東南亞的傢俱商，因此有能力達到「高貴不貴」的境界，款式的選擇更能圓不少想擁有量身定做傢俱者的夢。

藉此一年一度的週年慶，也是中國傢俱藝品中心的年度最大特賣會，所有珍貴獨特出色的產品全面大特價，售完即止，心動不如行動，歡迎舊雨新知蒞臨指教。地址：35 S. Cass Ave., Westmont, IL.60559。電話：630-241-2888，傳真：630-241-6888。