彭佳慧「總是會好的」 19日線上唱出希望

情歌天后彭佳慧。(主辦單位提供)

【紐約訊】情歌天后彭佳慧受世界日報 邀約，將參加12月19日美東晚上9點由美國 世界日報舉辦、麥當勞贊助播出「五力全開 Our Hope線上演唱會」。世界日報為了在美國緊張的疫情 下，能夠用音樂為美國華人帶來全新希望，邀請彭佳慧首次獻唱新歌「總是會好的」，希望帶給大家正面的力量。

曾獲得台灣金曲獎最佳國語女歌手獎的彭佳慧表示， 因為疫情關係，今年很少飛外地，但也有更多時間在家裡陪家人與小孩，同時也製作了新的專輯。因為

疫情關係，她能夠在線上唱給美國華人聽，覺得是一件很開心的事。

彭佳慧說，她將在Our Hope線上演唱會上，第一次演唱她特別作曲，由羅文裕作詞的新歌「總是會好的」，希望藉由這首新歌，帶給全球民眾鼓勵，並希望大家走出疫情，也相信一切「總是會好的」。

彭佳慧還表示，「2020年是很特別年分，我想多年後再回顧，一定會被一直記住、提起，雖然疫情阻礙了行動，也給了很多美好，但千萬不要對愛放棄，總有一天我們會在某個角落再見面。」

五力全開Our Hope線上演唱會除了邀請金曲天后彭佳慧外，還有台灣歌手林宥嘉、周興哲、台裔美藉歌手Jason Chen(陳以桐)以及馬來西亞歌手蔡恩雨(PriscillaAbby)也將參與當天演出。

演唱會只播一次，請把握難得機會。另外，上Our Hope線上演唱會活動網站，就有機會獲得彭佳慧親筆簽名的麥當勞T恤，希望大家踴躍在12月19日美東時間晚上9點，上活動網站觀賞「五力全開Our Hope線上演唱會」，跟著她一起迎接2021年新希望，演唱會網址：www.ourhope.worldjournal.com。