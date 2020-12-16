首批2萬劑 庫克郡公布疫苗施打計畫

庫克 郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)表示，該郡本周將收到兩萬劑新冠疫苗 ，屆時會優先分配給15個醫院的員工，接種第二順位則是長照中心的住戶和職員，一般民眾排在最後。

庫克郡衛生局主管荷西(Kiran Joshi)說，該郡施打順序是依照聯邦疾病防治中心CDC的建議來決定，庫克郡醫療體系下的Stroger醫院和Provident醫院的員工約1000名，將依照工作上接觸新冠病患的程度來安排接種順序。

第二順位則是長照中心的居民和員工，這群接種對象，將由Walgreens 和CVS藥局 工作人員為執行施打工作，緊急醫療系統(EMS)人員與必要行業工作人員，如急救人員、警察、教師、運輸、食品和農業行業，以及高危險成人，則將接在長照中心後接種。

排在最後順位的一般民眾，庫克郡衛生局主管盧賓(Rachel Rubin)說，到時將安排居民到醫院、藥局或得來速診所施打疫苗，同時衛生局也計畫在新冠疫情最嚴重的城郊區或沒有藥局的地方，於停車場、教會等處設置疫苗接種站。

庫克郡衛生局表示，衛生官員將到教會、學校、商家、政府大樓等地，直接回答民眾對接種疫苗的疑問，加強建立民眾接種信心。

由於上周於官網開放新冠疫苗註冊的湖郡(Lake County)衛生局，短短幾天已有10萬3000人登記希望接種疫苗。

庫克郡目前未推出類似登記服務，而是會透過醫院和社區組織來分配疫苗，首批疫苗將交給Northshore Highland Park醫院、羅耀拉大學醫療中心、基督醫療中心(Christ Medical Center)，以及Sherman醫院負責施打。