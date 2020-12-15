疫情激發愛心 「聖誕老人行動」反應熱烈

美國郵政(USPS)發起的「聖誕老人行動」(Operation Santa)，已經有108年歷史。(美國郵政網站視頻截圖)

雖然新冠疫情 使人心沮喪，但也激勵了社區民眾發揮愛心雪中送炭，由美國郵政 (USPS)發起「聖誕老人行動」(Operation Santa)，號召群眾認領孩子寫給聖誕老人的信件，並逐一回信與寄送聖誕禮物，獲得此間民眾、企業熱烈迴響。

根據USPS網站，「聖誕老人行動」起源於1912年，一開始只在大城市進行，今年首度擴展到全美各地，郵局指出，去年有超過1萬2760信件由熱心民眾認領，今年到目前為止，認領信件數目達2萬1882封，增幅近兩倍。

今年由於疫情，芝加哥 地區的這項信件認領認領移至網路舉行，芝房產仲介莫非(Brendan Murphy)說，他自2012年開始與員工們一起認領這些信件，至今已寄送逾600個禮物，今年他尤其希望藉由送小禮物，提振孩子們在疫情中的低迷心情。

USPS網站指出，如果想回信給孩子，需在19日前認領信件，且回信需署名Santa，而非寫上自己的名字，此外，勿寄現金，但可寄禮物卡。

如果孩子有「特殊要求」(special request)，例如暖氣、電力或工作機會等，USPS則建議有這方面的技能或管道的民眾前往認領這類信件，再協商完成孩子心願。

USPS表示，民眾可依意願選擇認領信件，並衡量財務狀況寄送禮物，禮物不用昂貴，只要願意回應孩子寄來的信，就能鼓勵孩子。

想要寫信給聖誕老人的孩子，可寄信到：123 Elf Road, North Pole, 88888，收信人：Santa Claus，有意參與此善行者，可上網：www.USPSOperationSanta.com。